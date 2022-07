Chauvin zaradi umora Floyda dobil dodatnih 21 let kazni

Med sojetniki jih je namreč veliko, ki jih je Chauvin v policijski karieri aretiral, obstaja pa tudi bojazen, da bi se mu temnopolti obsojenci maščevali za smrt Floyda. Tudi v zveznem zaporu drugje v ZDA sicer ne bo zares varen, saj je njegov primer znan po vsem svetu. Po Floydovem umoru so izbruhnili siloviti protesti proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi v ZDA, ki so kasneje prerasli v množične proteste proti rasizmu po svetu.

"Res mi ni jasno, zakaj ste naredili to, kar ste naredili. Da nekomu pritiskaš s kolenom na vrat, dokler ne umre, je preprosto narobe. Vaše dejanje je bilo napačno in žaljivo," je obsojenemu nekdanjemu policistu Dereku Chauvinu ob izreku kazni dejal sodnik Paul Magnuson .

Chauvin se je decembra lani, ko je zveznim tožilcem priznal, da je maja 2020 na tleh ležečemu Floydu pritiskal s kolenom na vrat, čeprav ga je ta opozarjal, da ne more dihati, strinjal, da dobi od 20 do 25 let zapora zaradi kršenja državljanskih pravic.

Za umor so mu že sodili na državnem sodišču, zvezno tožilstvo pa ga je še dodatno obtožilo kršenja državljanskih pravic z umorom. V ZDA ima zvezno tožilstvo pravico posredovati v tovrstnih primerih, ker državne porote na jugu v preteklosti zelo pogosto niso obsojale belcev za umore temnopoltih. Zvezni tožilci so zahtevali, da sodnik Chauvinu izreče 25 let zapora. To so v četrtek na sodišču zahtevali tudi družinski člani ubitega. Zagovorniki so medtem predlagali 20 let zapora, ker je sprejel odgovornost za svoje dejanje in je že bil obsojen na 22 let in pol zapora na državnem sodišču.

V njegov prid je pred izrekom sodbe govorila tudi njegova mati Carolyn Pawlenty, ki je dejala, da ni šel v službo z namenom, da bi nekoga ubil. Zavrnila je tudi obtožbe, da je rasist.

Chauvin je ob izreku kazni na državnem sodišču sorodnikom ubitega izrazil sožalje in obžalovanje. Sicer pa je ob priznanju krivde zveznim tožilcem priznal, da je od leta 2014 najmanj sedemkrat uporabil pretirano silo, pri čemer pa ni nikogar ubil.