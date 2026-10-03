Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Christa Pike po poskusu usmrtitve nezavestna in priključena na respirator

Nashville, 03. 10. 2026 09.05 pred 39 minutami 3 min branja 1

Avtor:
U. Z. K.
Christa Pike

Potem ko oblasti v Tennesseeju s smrtonosno injekcijo niso uspele usmrtiti Christe Pike, je ta nezavestna in priključena na respirator, so v sodnih dokumentih navedli njeni odvetniki. Uslužbenci v zaporu so med poskusom usmrtitve poskušali vzpostaviti intravenski dostop, pri čemer naj bi na Pikeovi uporabili vsaj sedem igel. V nekem trenutku jim je celo sama svetovala, kje bi lahko poskusili.

50-letna Christa Pike, na smrt obsojena morilka, je v sredo prejela dva smrtonosna odmerka pentobarbitala, a je ostala živa. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v bolnišnico v Nashvillu. Njeni odvetniki so v sodni vlogi zapisali, da si bolnišnično osebje prizadeva rešiti njeno življenje in iz njenega telesa odstraniti pentobarbital, poroča BBC.

Uporabili vsaj sedem igel

Po navedbah odvetnikov so uslužbenci v zaporu med poskusom usmrtitve poskušali vzpostaviti intravenski dostop, pri čemer so na Pikeovi uporabili vsaj sedem igel. V nekem trenutku jim je celo sama svetovala, kje bi lahko poskusili. "Ena od igel je bila ob odstranitvi zvita pod kotom 90 stopinj," piše v dokumentih.

Preberi še Niso našli žile, deloval ni niti drugi odmerek: zakaj usmrtitve spodletijo

Med prejemanjem obeh odmerkov jo je bilo "ves čas postopka slišati, kako joka, hlipa in glasno diha," so povedali njeni odvetniki.

Že pred poskusom usmrtitve so odvetniki sicer opozarjali, da zaradi njenih zdravstvenih težav, vključno s trombocitozo (motnjo strjevanja krvi) in majhnimi venami, obstaja tveganje, da bo med smrtonosno injekcijo doživela "nepotrebno bolečino in trpljenje". Kot trdijo, nihče od ekipe za izvedbo usmrtitve v nobenem trenutku ni opazil, da intravenski vodi niso bili pravilno nameščeni oziroma da so vene popustile in da je pentobarbital – v celoti ali delno – uhajal v njeno telo.

Po neuspelem poskusu usmrtitve si zdaj prizadevajo za omilitev njene kazni. V petek so vložili nujno zahtevo za zavarovanje vseh dokazov, povezanih s ponesrečenim poskusom usmrtitve.

Christa Pike
Christa Pike
FOTO: AP

Kaj pravijo strokovnjaki?

Joel Zivot, anesteziolog, ki svetuje obrambni skupini obsojenke, je po poročanju BBC-ja ocenil, da sta bila dva odmerka pentobarbitala zadostna količina, da bi zagotovo umrla, če bi snov vstopila v njen krvni obtok. 

Edina možna razlaga za to, da je preživela, je po njegovih besedah ta, da raven pentobarbitala v krvi nikoli ni bila dovolj visoka, da bi povzročila smrt, ter da so mehurji na njeni roki po ponesrečeni usmrtitvi kazali na to, da je žila počila. Namesto v krvni obtok se je pentobarbital – tako meni Zivot – najverjetneje razširil po tkivu pod njeno kožo.

Spomnimo

Pikeova je bila stara 18 let, ko sta leta 1995 skupaj s takratnim fantom Tadarylom Shippom pretepla, mučila in ubila 19-letno Colleen Slemmer, češ da jo je ta žalila in ji poskušala speljati fanta. Na smrt je bila obsojena leto pozneje, potem ko je umor v Knoxvillu v Tennesseeju sprožil velik medijski odmev. Shipp je bil takrat star 17 let, zato je bil v skladu z zakonodajo zvezne države obsojen na dosmrtno zaporno kazen z možnostjo pogojnega izpusta in ostaja v zaporu.

Preberi še Prvo usmrtitev ženske po več kot 200 letih uro pred začetkom ustavili

Oblasti še niso sporočile, ali bodo Pikovo poskušale ponovno usmrtiti. Prav tako niso ponudile nobenih pojasnil o tem, kaj je šlo narobe. Guverner Tennesseeja Bill Lee pa je odredil neodvisno preiskavo ponesrečene usmrtitve in za letos ustavil vse usmrtitve v zvezni državi.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Tennessee poskus usmrtitve Christa Pike

Tarča napadov še en pomemben most v Kijevu

24ur.com Christa Pike po dveh smrtonosnih odmerkih v kritičnem stanju
24ur.com Policija išče dva roparja: ženski grozila z ostrim predmetom
24ur.com Deklico, ki mu je pokazala pot, na klopci prosil, naj ga poboža po hlačah
24ur.com 'Če bi prišel do nas, ne bi imele nobene možnosti'
24ur.com Prvo usmrtitev ženske po več kot 200 letih uro pred začetkom ustavili
24ur.com Poskus uboja na območju gramoznice: s puško grozil dvema osebama
24ur.com Zapornika, ki je načrtoval pobeg z raketometom, bodo izolirali
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
bibaleze
Portal
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Otečenost nog je ena najpogostejših nosečniških tegob
Otečenost nog je ena najpogostejših nosečniških tegob
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
zadovoljna
Portal
Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka velika sreča v ljubezni
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka velika sreča v ljubezni
Pozabite na kino: To je najbolj nora ideja za zmenek v Ljubljani
Pozabite na kino: To je najbolj nora ideja za zmenek v Ljubljani
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
vizita
Portal
To je eden najbolj zdravih zajtrkov, in ne, ni govora o jajcih ali ovsenih kosmičih
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Zakaj vas po prvem jesenskem mrazu začne boleti grlo? Morda ni kriv virus
Zakaj vas po prvem jesenskem mrazu začne boleti grlo? Morda ni kriv virus
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
cekin
Portal
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
moskisvet
Portal
Bila je zadnja jugoslovanska kraljica: njeno življenje je bilo vse prej kot pravljica
Priljubljena vplivnica priznala: 'Nikoli v življenju nisem prebrala knjige'
Priljubljena vplivnica priznala: 'Nikoli v življenju nisem prebrala knjige'
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Iz dneva v dan bolj priljubljen: šport, ki je osvojil Slovenijo
Iz dneva v dan bolj priljubljen: šport, ki je osvojil Slovenijo
dominvrt
Portal
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Madeži in neprijeten vonj izginejo: trik za čiščenje sedežne, ki ga pozna premalo ljudi
Madeži in neprijeten vonj izginejo: trik za čiščenje sedežne, ki ga pozna premalo ljudi
okusno
Portal
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
voyo
Portal
Nasmeh
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984