Christa Pike po poskusu usmrtitve nezavestna in priključena na respirator

50-letna Christa Pike, na smrt obsojena morilka, je v sredo prejela dva smrtonosna odmerka pentobarbitala, a je ostala živa. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v bolnišnico v Nashvillu. Njeni odvetniki so v sodni vlogi zapisali, da si bolnišnično osebje prizadeva rešiti njeno življenje in iz njenega telesa odstraniti pentobarbital, poroča BBC.

Uporabili vsaj sedem igel

Po navedbah odvetnikov so uslužbenci v zaporu med poskusom usmrtitve poskušali vzpostaviti intravenski dostop, pri čemer so na Pikeovi uporabili vsaj sedem igel. V nekem trenutku jim je celo sama svetovala, kje bi lahko poskusili. "Ena od igel je bila ob odstranitvi zvita pod kotom 90 stopinj," piše v dokumentih.

Med prejemanjem obeh odmerkov jo je bilo "ves čas postopka slišati, kako joka, hlipa in glasno diha," so povedali njeni odvetniki. Že pred poskusom usmrtitve so odvetniki sicer opozarjali, da zaradi njenih zdravstvenih težav, vključno s trombocitozo (motnjo strjevanja krvi) in majhnimi venami, obstaja tveganje, da bo med smrtonosno injekcijo doživela "nepotrebno bolečino in trpljenje". Kot trdijo, nihče od ekipe za izvedbo usmrtitve v nobenem trenutku ni opazil, da intravenski vodi niso bili pravilno nameščeni oziroma da so vene popustile in da je pentobarbital – v celoti ali delno – uhajal v njeno telo. Po neuspelem poskusu usmrtitve si zdaj prizadevajo za omilitev njene kazni. V petek so vložili nujno zahtevo za zavarovanje vseh dokazov, povezanih s ponesrečenim poskusom usmrtitve.

Christa Pike FOTO: AP

Kaj pravijo strokovnjaki?

Joel Zivot, anesteziolog, ki svetuje obrambni skupini obsojenke, je po poročanju BBC-ja ocenil, da sta bila dva odmerka pentobarbitala zadostna količina, da bi zagotovo umrla, če bi snov vstopila v njen krvni obtok. Edina možna razlaga za to, da je preživela, je po njegovih besedah ta, da raven pentobarbitala v krvi nikoli ni bila dovolj visoka, da bi povzročila smrt, ter da so mehurji na njeni roki po ponesrečeni usmrtitvi kazali na to, da je žila počila. Namesto v krvni obtok se je pentobarbital – tako meni Zivot – najverjetneje razširil po tkivu pod njeno kožo.

Spomnimo

Pikeova je bila stara 18 let, ko sta leta 1995 skupaj s takratnim fantom Tadarylom Shippom pretepla, mučila in ubila 19-letno Colleen Slemmer, češ da jo je ta žalila in ji poskušala speljati fanta. Na smrt je bila obsojena leto pozneje, potem ko je umor v Knoxvillu v Tennesseeju sprožil velik medijski odmev. Shipp je bil takrat star 17 let, zato je bil v skladu z zakonodajo zvezne države obsojen na dosmrtno zaporno kazen z možnostjo pogojnega izpusta in ostaja v zaporu.