Christa Pike po poskusu usmrtitve znova pri zavesti

"Kljub vsem pričakovanjem je Christa Pike pri zavesti, govori in še naprej prejema nujno zdravstveno oskrbo," so sporočili odvetniki. Dodali so, da ima hude poškodbe rok in jo imajo priklenjeno na posteljo. Njena napoved za okrevanje je za zdaj nejasna, pričakujejo pa dolgotrajno okrevanje, so še navedli.

Christa Pike je prejšnji teden preživela dva odmerka pentobarbitala, s katerima so jo v Tennesseeju skušali usmrtiti zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer leta 1995. Postala bi prva ženska, usmrčena v Tennesseeju v zadnjih 200 letih.

Po navedbah njenih odvetnikov so imeli izvajalci smrtne kazni težave pri vzpostavitvi intravenskega dostopa za vbrizgavanje smrtonosnega sredstva. Pikeova je državo že pred tem opozorila, da ima težave z dostopnostjo do žil.

Po neuspešnem poskusu usmrtitve je guverner Tennesseeja Bill Lee prekinil naslednjo načrtovano usmrtitev, odredil neodvisno preiskavo primera in napovedal odstop direktorja državne uprave zaporov.

Preiskavo ukrepanja ministrstva za prestajanje kazni v primeru Pikeove bo vodil nekdanji zvezni tožilec Ed Stanton, so sporočili iz Leejevega urada.

Odvetniki Pikeove so se zahvalili reševalcem in zdravstvenemu osebju, ki so jo po njihovih besedah obravnavali človeško in ji zagotovili izjemno oskrbo. Po njihovih navedbah je Pikeova edina znana oseba v ZDA, ki je preživela celoten poskus usmrtitve. Guvernerja Leeja pozivajo, naj ji smrtno kazen spremeni v dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta.