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Christa Pike po poskusu usmrtitve znova pri zavesti

Nashville, 07. 10. 2026 06.36 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Christa Pike

Christa Pike, ki je preživela poskus usmrtitve s smrtonosno injekcijo v zaporu v Tennesseeju, je znova pri zavesti in govori, so sporočili njeni odvetniki. Dodali so, da v bolnišnici prejema intenzivno zdravstveno oskrbo, pričakujejo pa, da bo zdravljenje dolgotrajno.

"Kljub vsem pričakovanjem je Christa Pike pri zavesti, govori in še naprej prejema nujno zdravstveno oskrbo," so sporočili odvetniki. Dodali so, da ima hude poškodbe rok in jo imajo priklenjeno na posteljo. Njena napoved za okrevanje je za zdaj nejasna, pričakujejo pa dolgotrajno okrevanje, so še navedli.

Christa Pike je prejšnji teden preživela dva odmerka pentobarbitala, s katerima so jo v Tennesseeju skušali usmrtiti zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer leta 1995. Postala bi prva ženska, usmrčena v Tennesseeju v zadnjih 200 letih.

Po navedbah njenih odvetnikov so imeli izvajalci smrtne kazni težave pri vzpostavitvi intravenskega dostopa za vbrizgavanje smrtonosnega sredstva. Pikeova je državo že pred tem opozorila, da ima težave z dostopnostjo do žil.

Po neuspešnem poskusu usmrtitve je guverner Tennesseeja Bill Lee prekinil naslednjo načrtovano usmrtitev, odredil neodvisno preiskavo primera in napovedal odstop direktorja državne uprave zaporov.

Preiskavo ukrepanja ministrstva za prestajanje kazni v primeru Pikeove bo vodil nekdanji zvezni tožilec Ed Stanton, so sporočili iz Leejevega urada.

Odvetniki Pikeove so se zahvalili reševalcem in zdravstvenemu osebju, ki so jo po njihovih besedah obravnavali človeško in ji zagotovili izjemno oskrbo. Po njihovih navedbah je Pikeova edina znana oseba v ZDA, ki je preživela celoten poskus usmrtitve. Guvernerja Leeja pozivajo, naj ji smrtno kazen spremeni v dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta.

Christa Pike leta 1996, ko so jo na sodišču obsodili na smrt.
Christa Pike leta 1996, ko so jo na sodišču obsodili na smrt.
FOTO: AP

Spomnimo

Pikeova je bila stara 18 let, ko sta leta 1995 skupaj s takratnim fantom Tadarylom Shippom pretepla, mučila in ubila 19-letno Colleen Slemmer, češ da jo je ta žalila in ji poskušala speljati fanta. Na smrt je bila obsojena leto pozneje, potem ko je umor v Knoxvillu v Tennesseeju sprožil velik medijski odmev. Shipp je bil takrat star 17 let, zato je bil v skladu z zakonodajo zvezne države obsojen na dosmrtno zaporno kazen z možnostjo pogojnega izpusta in ostaja v zaporu.

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Christa Pike usmrtitev zda

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