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Christa Pike v prvi izjavi: Ni trenutka, ko me ne bi bolelo

Nashville, 30. 10. 2026 15.12 pred 1 uro 1 min branja 17

Avtor:
STA Ne.M.
Christa Pike

Christa Pike, ki je konec septembra v Nashvillu preživela usmrtitev z vbrizganjem smrtonosnega odmerka pentobarbitala, je podala prvo javno izjavo po spodleteli izvršitvi smrtne kazni. "Od tiste noči ni minil niti trenutek, ko ne bi čutila bolečine," je dejala v izjavi, ki jo je na družbenih omrežjih objavila njena pravna ekipa.

"Boli me telo. Bolijo me roke. Bolijo me dlani. Boli me grlo. Še vedno se trudim govoriti. In bolečina ni le fizična. Boli me tudi v glavi in duši," je navedla Pike, ki je leta 1995, ko je imela 18 let, s tedanjim fantom umorila sošolko Colleen Slemmer.

Po lastnih besedah postopoma okreva. "A okrevanje ni isto kot biti v redu," je dejala v izjavi, ki jo navaja britanski BBC.

Neuspeli poskus usmrtitve se je končal v bolnišnici
Neuspeli poskus usmrtitve se je končal v bolnišnici
FOTO: AP

Pike je konec septembra v zaporu v Nashvillu preživela poskus usmrtitve s pentobarbitalom. V kritičnem stanju so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je bila več dni nezavestna, priključena na ventilator.

Guverner Tennesseeja Bill Lee je po incidentu začasno ustavil vse usmrtitve v zvezni državi in odredil neodvisno preiskavo, vodja državne uprave za zapore pa je odstopil.

Danes 50-letna obsojena morilka je prva obsojenka na smrt v ZDA, ki je preživela poskus usmrtitve s smrtonosno injekcijo.

Preberi še Christo Pike po spodleteli usmrtitvi odpustili iz bolnišnice, vrnila se je v zapor
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christa pike usmrtitev izjava

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KOMENTARJI17

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cogo
30. 10. 2026 16.38
moriti ljudi zaradi “kaznovanja” ali maščevanja je do skrajnosti primitivno. bolj primitivno od zločina, ki ga je dotični zagrešil.
Odgovori
+2
3 1
Diavolo 666
30. 10. 2026 16.31
Ima simptome kot bi bila samo "cepljena" 🤭
Odgovori
-3
1 4
Animal_Pump
30. 10. 2026 16.26
Glede na to kaksno grozovito dejanje je storila...nekdo očitno hoče, da še malo trpi. Žal.
Odgovori
+1
2 1
Kimberley Echo
30. 10. 2026 16.48
Ne prenašaj to na drugega, ti si tisti, ki želi da trpi.
Odgovori
0 0
JanezNovakJohn
30. 10. 2026 16.25
Morda je to prava kazen.
Odgovori
+3
3 0
proofreader
30. 10. 2026 16.25
Kaj pa je s tistim vojakom, ki je streljal na druge vojake?
Odgovori
+3
3 0
Definbahija
30. 10. 2026 16.16
Nekoč se je reklo da morš bet res talent da se niti ubit ne moreš 🤣
Odgovori
+3
3 0
Qwerty
30. 10. 2026 16.13
Kdo to razume, med poskusom usmrtitve ne gre cisto po planih, )ona je to uspela naredit brez komplikaciji na prijateljici, potem pa zensko peljes v bolnico da jo resijo. Sedaj pa bo gotovo tozila vse po vrsti in bo narodna junakinja.
Odgovori
+0
3 3
bohinj je zakon
30. 10. 2026 16.06
Človek ne ve kaj bi povedal. Je prav ali ni kaj se dogaja? Z njo.
Odgovori
+3
5 2
FejsBrukica
30. 10. 2026 16.08
Preberi kaj je storila in se ne boš več spraševal, če je prav, da jo boli.
Odgovori
+4
6 2
nick73
30. 10. 2026 16.02
Amaterji. V državi imajo 55 umorov na dan, ene dolgo planirane usmrtitve pa ne uspejo izpeljat.
Odgovori
+6
8 2
FejsBrukica
30. 10. 2026 16.06
Pa ti veš, da sta Evropa in ZDA skoraj enako veliki? Da ima Evropa slaboh 50 držav in ZDA 50 zveznih držav? In zdaj novica zate: ZDA imajo 55 umorov na dan, Evropa pa 49.
Odgovori
-5
1 6
Antifriz
30. 10. 2026 16.15
Pa še malo resnice zate: EU ima letno okrog 1 umor na 100.000 prebivalcev, ZDA pa 6. Torej kar 6X več!
Odgovori
+6
6 0
Antifriz
30. 10. 2026 15.59
Dobro so jo zašuštral... upam, da ji uspe izpogajat vsaj dosmrtni zapor, če ji je sploh še do življenja...
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+4
7 3
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