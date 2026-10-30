Christa Pike v prvi izjavi: Ni trenutka, ko me ne bi bolelo

"Boli me telo. Bolijo me roke. Bolijo me dlani. Boli me grlo. Še vedno se trudim govoriti. In bolečina ni le fizična. Boli me tudi v glavi in duši," je navedla Pike, ki je leta 1995, ko je imela 18 let, s tedanjim fantom umorila sošolko Colleen Slemmer.
Po lastnih besedah postopoma okreva. "A okrevanje ni isto kot biti v redu," je dejala v izjavi, ki jo navaja britanski BBC.
Pike je konec septembra v zaporu v Nashvillu preživela poskus usmrtitve s pentobarbitalom. V kritičnem stanju so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je bila več dni nezavestna, priključena na ventilator.
Guverner Tennesseeja Bill Lee je po incidentu začasno ustavil vse usmrtitve v zvezni državi in odredil neodvisno preiskavo, vodja državne uprave za zapore pa je odstopil.
Danes 50-letna obsojena morilka je prva obsojenka na smrt v ZDA, ki je preživela poskus usmrtitve s smrtonosno injekcijo.
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