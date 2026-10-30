Christa Pike v prvi izjavi: Ni trenutka, ko me ne bi bolelo

"Boli me telo. Bolijo me roke. Bolijo me dlani. Boli me grlo. Še vedno se trudim govoriti. In bolečina ni le fizična. Boli me tudi v glavi in duši," je navedla Pike, ki je leta 1995, ko je imela 18 let, s tedanjim fantom umorila sošolko Colleen Slemmer.

Po lastnih besedah postopoma okreva. "A okrevanje ni isto kot biti v redu," je dejala v izjavi, ki jo navaja britanski BBC.