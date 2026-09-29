Po več kot 200 letih bodo usmrtili žensko, njeno prošnjo zavrnili

Danes 50-letna Christa Pike je bila stara 18 let, ko sta s 17-letnim fantom leta 1995 umorila sošolko, 19-letno Colleen Slemmer.

Primer je pritegnil veliko pozornosti javnosti predvsem zaradi brutalnosti umora, starosti vpletenih in dejstva, da sta v telo svoje žrtve vrezala satanistični simbol, poroča Guardian.

Leto po umoru je bila Pikeova obsojena na smrt, s čimer je postala najmlajša ženska v sodobni zgodovini ZDA, ki je čakala na usmrtitev. Ko se je datum usmrtitve bliževal, so organizacije za človekove pravice začele pozivati, da se Pikeovo umakne s seznama obsojencev na smrt.

Guverner Tennesseeja Bill Lee je prošnjo za pomilostitev zavrnil. Kot je zapisal, se je po preučitvi primera odločil, da ne bo posegal v postopek.

V odzivu na Leejevo odločitev so odvetniki Pikeove sporočili, da so zaradi guvernerjeve odločitve "globoko užaloščeni in pretreseni" ter da z njo zvezna država zanemarja desetletja raziskav o tem, kolikšno odgovornost bi morala za svoja kazniva dejanja nositi 18-letnica – zlasti tista, ki je doživela hude travme.

Pojasnili so, da je bila žrtev spolnih zlorab že od zgodnjega otroštva, kasneje pa so ji diagnosticirali bipolarno motnjo in posttravmatsko stresno motnjo. "Christa je danes 50-letna ženska, ki obžaluje svoja dejanja, razume, kaj je storila, se ustrezno zdravi zaradi duševne bolezni ter pomaga in usmerja druge zapornice."