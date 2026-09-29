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Po več kot 200 letih bodo usmrtili žensko, njeno prošnjo zavrnili

Washington, 29. 09. 2026 09.12 pred 26 minutami 2 min branja 9

Avtor:
M.S.
Christa Pike

V ameriški zvezni državi Tennessee bodo prvič po več kot 200 letih usmrtili žensko, potem ko je guverner zavrnil njeno prošnjo za pomilostitev. Danes 50-letna Christa Pike, ki je pred 31 leti s fantom brutalno umorila sošolko, poudarja, da obžaluje svoja dejanja. "Bila sem duševno bolna 18-letnica. Potrebovala sem dolga leta, da sem sploh doumela resnost tega, kar sem storila," je zapisala.

Danes 50-letna Christa Pike je bila stara 18 let, ko sta s 17-letnim fantom leta 1995 umorila sošolko, 19-letno Colleen Slemmer.

Primer je pritegnil veliko pozornosti javnosti predvsem zaradi brutalnosti umora, starosti vpletenih in dejstva, da sta v telo svoje žrtve vrezala satanistični simbol, poroča Guardian.

Leto po umoru je bila Pikeova obsojena na smrt, s čimer je postala najmlajša ženska v sodobni zgodovini ZDA, ki je čakala na usmrtitev. Ko se je datum usmrtitve bliževal, so organizacije za človekove pravice začele pozivati, da se Pikeovo umakne s seznama obsojencev na smrt.

Guverner Tennesseeja Bill Lee je prošnjo za pomilostitev zavrnil. Kot je zapisal, se je po preučitvi primera odločil, da ne bo posegal v postopek.

V odzivu na Leejevo odločitev so odvetniki Pikeove sporočili, da so zaradi guvernerjeve odločitve "globoko užaloščeni in pretreseni" ter da z njo zvezna država zanemarja desetletja raziskav o tem, kolikšno odgovornost bi morala za svoja kazniva dejanja nositi 18-letnica – zlasti tista, ki je doživela hude travme.

Pojasnili so, da je bila žrtev spolnih zlorab že od zgodnjega otroštva, kasneje pa so ji diagnosticirali bipolarno motnjo in posttravmatsko stresno motnjo. "Christa je danes 50-letna ženska, ki obžaluje svoja dejanja, razume, kaj je storila, se ustrezno zdravi zaradi duševne bolezni ter pomaga in usmerja druge zapornice."

Christa Pike leta 1996, ko so jo na sodišču obsodili na smrt.
Christa Pike leta 1996, ko so jo na sodišču obsodili na smrt.
FOTO: AP

"Bila sem duševno bolna 18-letnica. Potrebovala sem dolga leta, da sem sploh doumela resnost tega, kar sem storila. Še več časa pa, da sem sprejela, na koliko življenj sem vplivala. Vzela sem življenje nekomu, ki je bil otrok, sestra ali prijateljica. Zdaj me ob misli, da sem bila sposobna zagrešiti takšen zločin, navdaja z gnusom," je Pikeova zapisala v izjavi, priloženi prošnji za pomilostitev.

Zadnja usmrtitev pred več kot 200 leti

Po podatkih Centra za informacije o smrtni kazni je bila zadnja ženska v Tennesseeju usmrčena leta 1820. Martin Eve, ki je bila obtožena sostorilstva pri umoru, je bila usmrčena z obešanjem.

Nazadnje je leta 2023 zvezna država Missouri usmrtila transspolno žensko Amber McLaughlin zaradi umora, zagrešenega leta 2003; to naj bi bila prva usmrtitev transspolne ženske v ZDA.

Leta 2021 pa je zvezna vlada usmrtila Liso Montgomery, kar je bilo prvič po skoraj sedmih desetletjih, da je ameriška vlada usmrtila zapornico. Zvezna država Georgia je žensko usmrtila leta 2015.

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
29. 09. 2026 09.37
Ne razumem zakaj smrtna kazen, zakaj ne raje kamnolom???
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0 0
KatiFafi
29. 09. 2026 09.36
Morilce je potrebno z njihovimi vatli.
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+1
1 0
majsterinegasrat
29. 09. 2026 09.36
Ni prav, da so čakali toliko časa. Usmrtiti bi jo morali takoj.
Odgovori
0 0
Aven
29. 09. 2026 09.36
Kdor verjame v Kristusa in razume kaj je želel povedati je na pravi poti.
Odgovori
-1
0 1
Emil Gyöfi
29. 09. 2026 09.34
Oko za oko, zob za zob. 👍👍👍
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+1
1 0
Mizainstol
29. 09. 2026 09.32
Pri nas bi za isti zlocin dobila 5 let zdravljenja v psihiatricni ustanovi, potem pa bi jo morali, po zakonu, izpustiti na prostost.
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+2
2 0
Lion90
29. 09. 2026 09.28
Pravilno! Ni izgovora!
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+1
2 1
trollolll
29. 09. 2026 09.35
pa taki kristjani... kako gre ze una zapoved? hmm
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0 0
borjac
29. 09. 2026 09.28
Ameriški brezvezniki.
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+0
2 2
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