Brückner trdi, da ima alibi: Ko je izginila Maddie, sem imel spolne odnose

icon-expand Nemško tožilstvo je junija 2020 razkrilo, da je Christian Brückner glavni osumljenec v primeru izginotja Madeleine McCann. FOTO: Profimedia Kot poroča današnji Sky News, 44-letni Christian Brückner, ki je od junija 2020 glavni osumljenec v primeru izginotja Madeleine McCann, vztraja, da ima alibi. Po njegovih besedah je bil 3. maja 2007 okoli 22. ure, ko je deklica izginila, "veliko kilometrov stran" od kraja ugrabitve. Prav tako trdi, da je imel tistega večera v svojem avtodomu spolne odnose z neznano žensko, ki da bo tudi potrdila njegovo izjavo. Brückner pravi še, da je mlado Nemko – ta je bila po njegovih besedah na Portugalskem na počitnicah skupaj s starši – naslednji dan odpeljal na letališče v mestu Faro na Portugalskem, od koder naj bi se vrnila domov, med potjo pa da naj bi ju celo ustavili policisti, ki so nadzorovali promet. Osumljenec meni, da mora portugalska policija zagotovo imeti zapis o tistih dogodkih, ki bodo potrdili njegove besede. Imena Nemke se, kot piše Sky News, sicer ne spomni, a je prepričan, da bi jo lahko identificiral, če bi mu pokazali njeno fotografijo. icon-expand Nemški tožilec in vodja preiskave Hans Christian Wolters Brücknerjevim besedam ne bo verjel, dokler mu ne bo predložil zanesljivih dokazov. FOTO: Profimedia Nemški tožilec Hans Christian Wolters, ki vodi preiskavo o Madeleine s portugalskimi in britanskimi detektivi, je ob tem povedal: "Če ima kaj, kar ga lahko razbremeni obtožbe, nam bo to prej ali slej povedal. A za zdaj nimamo prav nobenih dokazov, ki bi podkrepili njegov domnevni alibi." Kot je dodal, bodo, če jim bo Brückner dal kak oprijemljiv namig, tega tudi preverili. "A ponavljam: doslej nam ni povedal še ničesar takega, dal nam ni nobenega zanesljivega alibija. Mi lahko delamo le z dokazi, ki smo jih do zdaj našli v zvezi s preiskavo. In med njimi ni ničesar, kar bi ga razbremenilo obtožb." Še več: kot pravi Wolters, je preiskava do zdaj šla ravno v obratno smer. "Kar smo našli, je bilo zanj precej obremenilno, vendar o dokazih zaradi interesa preiskave ne morem govoriti konkretno," je za SkyNews povedal nemški tožilec, ki sicer priznava, da je nemogoče predvideti, kdaj bi lahko zaključili preiskavo. "Vse je odvisno od tega, kakšni bodo nadaljnji dogodki." Wolters je v preteklosti že večkrat dejal, da meni, da je Madeleine mrtva, vendar ni želel razkriti, kakšne dokaze ima v zvezi s tem. Brücknerja pa preiskuje v zvezi s še tremi drugimi obtožbami spolnih napadov, vključno s posilstvom Irke Hazel Behan, ki je leta 2004 delala kot turistična predstavnica v Algarveju. Behanova je o posilstvu v svojem stanovanju v kraju Praia da Rocha tudi javno spregovorila. Dekličina starša, Kate in Gerry McCann, sta pred dvema tednoma v izjavi na svoji spletni strani zapisala, da je novica o prvem uradnem osumljencu rezultat napredka v preiskavi izginotja njune hčerke. "Čeprav je možnost majhna, nisva izgubila upanja, da je Madeleine še vedno živa in da se bova z njo spet srečala," sta dodala. Portugalsko državno tožilstvo je 21. aprila letos namreč sporočilo, da je bil v tem odmevnem primeru identificiran "arguido" ali uradni osumljenec. Čeprav ga javno niso poimenovali, je znano, da gre za Christiana Brücknerja. Odvetnik osumljenega, Friedrich Fuelscher, je takrat opozoril, da portugalske objave "ne bi smeli precenjevati", saj da je povezana s 15-letnim zastaralnim rokom za določena kazniva dejanja, ki se bo v kratkem iztekel. Tudi tožilec Wolters je sicer ocenil, da gre bolj za formalnost, ki ne pomeni večjega preboja v preiskavi. Brückner trenutno prestaja sedemletno kazen v Oldenburgu na severu Nemčije zaradi posilstva 72-letne ameriške turistke leta 2005 v portugalskem kraju Praia da Luz.