Christian Brueckner ni več osumljenec v primeru umora 11-letnice iz 1996

11-letna Claudia Ruf je bila umorjena leta 1996 v mestu Grevenbroich. Ugrabljena je bila med sprehajanjem sosedovega psa, dva dni kasneje pa so približno 70 kilometrov stran od mesta Grevenbroich našli njeno truplo. Bila je posiljena, zadavljena, njeno truplo pa polito z bencinom in delno zažgano.

Preiskovalci umora 11-letnice so sedaj kot osumljenca izključili Christiana Bruecknerja, sicerglavnega osumljenca za izginotje štiriletne Maddie. Primerjava DNK je pokazala, da se vzorci ne ujemajo. "Na podlagi primerjave informacij, ki smo jih pridobili, lahko zaključimo, da Brueckner ni bil v Grevenbroichu v času izginotja Claudie Ruf," so preiskovalci dejali za nemški Bild.

Lokalna policija, ki preiskuje krut umor Claudie, je že novembra lani 'povabila' na stotine moških, ki so bili v času umora stari od 14 do 70 let, naj dajo svoj DNK-vzorec. Tega so nato primerjali z DNK vzorcem, ki so ga našli na kraju zločina. Po poročanju tujih medijev bo trajalo vse do konca tega leta, da pregledajo vseh 2400 zbranih vzorcev.