Christiane Amanpour napovedala slovo od CNN

"Po več mesecih razmišljanja in nekaj neprespanih nočeh sem se odločila, da se razidem s CNN, svojim partnerjem zadnjih 43 čudovitih let," je v izjavi sporočila 68-letna Christiane Amanpour.
Dodala je, da se veseli novih zanimivih projektov, v prihodnje pa bo še naprej podpirala CNN in njeno tradicijo neodvisnega novinarstva. "Zapomnite si: vedno bodite resnicoljubni, ne pa nevtralni," je poudarila.
Amanpour od leta 2009 vodi svojo pogovorno oddajo na CNN International. Januarja 2025 je zmanjšala pogostost vodenja na nekaj dni na teden, januarja prihodnje leto pa bo oddajo začela voditi le še enkrat tedensko. Oddajo bodo ukinili maja 2027, sama pa bo za CNN poročala do junija.
Predsednik CNN Mark Thompson je v internem sporočilu zaposlenim zapisal, da je z Amanpour o njeni odločitvi razpravljal že več mesecev. Čeprav mu je žal, da odhaja, je sprejel, da je to zanjo pravi čas tako na osebni kot poklicni ravni.
Amanpour je označil za eno najbolj zaupanja vrednih in priljubljenih novinark na svetu. Napovedal je, da bodo na mreži pred njenim odhodom prihodnje leto primerno počastili njeno delo, ter se ji v imenu vodstva zahvalil za 43 let izjemnega novinarstva, zvestobe in prijateljstva.
Novinarka je med svojo kariero poročala z nekaterih najpomembnejših in najnevarnejših kriznih žarišč na svetu. Med odmevnejšimi nalogami je izpostavila poročanje o prvi zalivski vojni, grozotah vojne v Bosni in Hercegovini, genocidu v Ruandi ter konfliktih v Afganistanu, Ukrajini in Iranu.
Oddaja Amanpour & Company, ki jo novinarka vodi na ameriški javni televiziji PBS, se bo končala decembra. Nadaljevala pa bo svoj podkast The Ex Files, ki ga pripravlja skupaj z nekdanjim možem Jamiejem Rubinom.
CNN je pred kratkim s prevzemom Warner Bros Discovery postal del medijskega imperija Paramount Skydance pod vodstvom Davida Ellisona, zaveznika predsednika ZDA Donalda Trumpa. Paramount se je pred prevzemom zavezal, da bo ohranil uredniško neodvisnost CNN.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.