Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Christiane Amanpour napovedala slovo od CNN

New York, 19. 10. 2026 18.41 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Christiane Amanpour

Legendarna novinarka in glavna mednarodna dopisnica ameriške televizijske mreže CNN Christiane Amanpour je danes sporočila, da se bo junija prihodnje leto po 43 letih poslovila, poroča CNN. Do takrat bo nadaljevala z delom, njena večerna pogovorna oddaja na CNN International pa se bo prihodnje leto postopoma končala.

"Po več mesecih razmišljanja in nekaj neprespanih nočeh sem se odločila, da se razidem s CNN, svojim partnerjem zadnjih 43 čudovitih let," je v izjavi sporočila 68-letna Christiane Amanpour.

Dodala je, da se veseli novih zanimivih projektov, v prihodnje pa bo še naprej podpirala CNN in njeno tradicijo neodvisnega novinarstva. "Zapomnite si: vedno bodite resnicoljubni, ne pa nevtralni," je poudarila.

Amanpour od leta 2009 vodi svojo pogovorno oddajo na CNN International. Januarja 2025 je zmanjšala pogostost vodenja na nekaj dni na teden, januarja prihodnje leto pa bo oddajo začela voditi le še enkrat tedensko. Oddajo bodo ukinili maja 2027, sama pa bo za CNN poročala do junija.

Predsednik CNN Mark Thompson je v internem sporočilu zaposlenim zapisal, da je z Amanpour o njeni odločitvi razpravljal že več mesecev. Čeprav mu je žal, da odhaja, je sprejel, da je to zanjo pravi čas tako na osebni kot poklicni ravni.

Christiane Amanpour
Christiane Amanpour
FOTO: Profimedia

Amanpour je označil za eno najbolj zaupanja vrednih in priljubljenih novinark na svetu. Napovedal je, da bodo na mreži pred njenim odhodom prihodnje leto primerno počastili njeno delo, ter se ji v imenu vodstva zahvalil za 43 let izjemnega novinarstva, zvestobe in prijateljstva.

Novinarka je med svojo kariero poročala z nekaterih najpomembnejših in najnevarnejših kriznih žarišč na svetu. Med odmevnejšimi nalogami je izpostavila poročanje o prvi zalivski vojni, grozotah vojne v Bosni in Hercegovini, genocidu v Ruandi ter konfliktih v Afganistanu, Ukrajini in Iranu.

Oddaja Amanpour & Company, ki jo novinarka vodi na ameriški javni televiziji PBS, se bo končala decembra. Nadaljevala pa bo svoj podkast The Ex Files, ki ga pripravlja skupaj z nekdanjim možem Jamiejem Rubinom.

CNN je pred kratkim s prevzemom Warner Bros Discovery postal del medijskega imperija Paramount Skydance pod vodstvom Davida Ellisona, zaveznika predsednika ZDA Donalda Trumpa. Paramount se je pred prevzemom zavezal, da bo ohranil uredniško neodvisnost CNN.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Christiane Amanpour cnn voditeljica novinarka

Hudohmetu v Romuniji podaljšan pripor za 30 dni

24ur.com Zaključilo se je snemanje filma Birminghamske tolpe
24ur.com In memoriam: poslovila se je naša nekdanja sodelavka Ana Jud
24ur.com CNN odpustil znanega televizijskega voditelja: 'Osupel sem'
24ur.com Nuša je prebolela Tima: Želim mu srečo v življenju
24ur.com Po smrti Elizabete II. prekinjeno snemanje Krone
24ur.com Zvezdnica filma Emilia Pérez se bo kljub polemikam udeležila oskarjev
24ur.com Švarc Pipanova in Golob za zaprtimi vrati, izplen sestanka (še) ni znan
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Priljubljeni igralec iz serije Ja, Chef! bo postal očka
Puberteta pri dečkih: 5 stopenj, skozi katere bo šel tudi vaš sin
Puberteta pri dečkih: 5 stopenj, skozi katere bo šel tudi vaš sin
Šest tednov po rojstvu hčerke je znova zasijala na modni brvi
Šest tednov po rojstvu hčerke je znova zasijala na modni brvi
Zmagovalec iz šova Slovenija ima talent je drugič postal očka
Zmagovalec iz šova Slovenija ima talent je drugič postal očka
zadovoljna
Portal
Danes je poročena z najlepšim Italijanom, nekoč pa je bila videti povsem drugače
Redko ga pokaže javnosti, tokrat mu je namenila ganljive besede
Redko ga pokaže javnosti, tokrat mu je namenila ganljive besede
Sanja Grohar obiskala Italijo in odkrila nekaj, kar bi morale posnemati tudi Slovenke
Sanja Grohar obiskala Italijo in odkrila nekaj, kar bi morale posnemati tudi Slovenke
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
vizita
Portal
Preboj pri hujšanju? Injekcija, ki bi lahko uničila maščobo
Zakaj so bakterije v ustih pomembne za celo telo
Zakaj so bakterije v ustih pomembne za celo telo
Celice vaše matere ostanejo v vašem telesu vse življenje
Celice vaše matere ostanejo v vašem telesu vse življenje
Simptomi izginejo, bolezen pa ostane: znanstveniki odkrili, kaj se dogaja v črevesju
Simptomi izginejo, bolezen pa ostane: znanstveniki odkrili, kaj se dogaja v črevesju
cekin
Portal
Za slovenske vlagatelje pomembna novost: država bi dovolila dvakrat višja vplačila
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
'To so šele zgodnja opozorila.' Svet se mora pripraviti na to, kar prihaja
'To so šele zgodnja opozorila.' Svet se mora pripraviti na to, kar prihaja
Ljudje so pripravljeni plačati, da jim nekdo opravi najbolj neprijetno nalogo
Ljudje so pripravljeni plačati, da jim nekdo opravi najbolj neprijetno nalogo
moskisvet
Portal
Čustvena izpoved Helene Blagne o prijateljstvu iz otroških let
15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega
15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega
Dakota Johnson ujeta z razvpitim raperjem: se med njima rojeva nova romanca?
Dakota Johnson ujeta z razvpitim raperjem: se med njima rojeva nova romanca?
Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove
Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove
dominvrt
Portal
Jesenski venček naše bralke navdušuje
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Barvni trendi 2027: Kako z novim odtenkom vrat osvežiti dom
Barvni trendi 2027: Kako z novim odtenkom vrat osvežiti dom
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
okusno
Portal
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
Po odhodu iz MasterChefa Tilen razkriva recept za slasten sendvič
Po odhodu iz MasterChefa Tilen razkriva recept za slasten sendvič
Preprost kolač, ki bo hitro postal priljubljena jesenska sladica
Preprost kolač, ki bo hitro postal priljubljena jesenska sladica
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
voyo
Portal
Umori v naši hiši
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022