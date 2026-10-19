Christiane Amanpour napovedala slovo od CNN

"Po več mesecih razmišljanja in nekaj neprespanih nočeh sem se odločila, da se razidem s CNN, svojim partnerjem zadnjih 43 čudovitih let," je v izjavi sporočila 68-letna Christiane Amanpour.

Dodala je, da se veseli novih zanimivih projektov, v prihodnje pa bo še naprej podpirala CNN in njeno tradicijo neodvisnega novinarstva. "Zapomnite si: vedno bodite resnicoljubni, ne pa nevtralni," je poudarila.

Amanpour od leta 2009 vodi svojo pogovorno oddajo na CNN International. Januarja 2025 je zmanjšala pogostost vodenja na nekaj dni na teden, januarja prihodnje leto pa bo oddajo začela voditi le še enkrat tedensko. Oddajo bodo ukinili maja 2027, sama pa bo za CNN poročala do junija.

Predsednik CNN Mark Thompson je v internem sporočilu zaposlenim zapisal, da je z Amanpour o njeni odločitvi razpravljal že več mesecev. Čeprav mu je žal, da odhaja, je sprejel, da je to zanjo pravi čas tako na osebni kot poklicni ravni.