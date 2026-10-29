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Christine Lagarde predčasno zapušča položaj predsednice Evropske centralne banke

Bruselj, 29. 10. 2026 11.39 pred 25 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.V.
Christine Lagarde

Evropska centralna banka (ECB) je sporočila, da bo predsednica Christine Lagarde predčasno s položaja odstopila 7. februarja prihodnje leto. Njen mandat bi se sicer moral izteči oktobra 2027.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se je Lagarde zahvalil za njeno predanost.

"V času svetovne pandemije, vojne v Evropi, energetskih kriz in inflacijskih šokov je z odločnim in zanesljivim vodenjem pomagala zagotavljati stabilnost in odpornost evrskega območja," je Costa zapisal v izjavi.

Christine Lagarde v Sloveniji
Christine Lagarde v Sloveniji
FOTO: Damjan Žibert

Dodal je, da se bo postopek imenovanja njene naslednice oziroma naslednika začel nemudoma.

Lagarde, ki se je rodila leta 1956 v Parizu, je kariero najprej gradila kot odvetnica na visokih položajih, nato pa se je pridružila francoski vladi. Leta 2007 je postala prva ženska na položaju finančne ministrice v kateri od držav skupine G7. Leta 2011 je bila imenovana za generalno direktorico Mednarodnega denarnega sklada (IMF), preden se je pridružila ECB.

Po poročanju časnika Financial Times je Lagarde ena glavnih kandidatk za položaj naslednje predsednice Svetovnega gospodarskega foruma.

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christine lagarde ecb odstop

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KOMENTARJI4

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LevoDesniPles
29. 10. 2026 12.09
lol si ne moreš zamisliti koliko dnara pokradejo tile brslski pajaci pa jim skoraj do 80let ni dovolj.. tmne duše
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0 0
zdravkob
29. 10. 2026 12.01
Koliko škode je naredila na tem položaju niti obračunati ne moremo. Bo spet prišel nekdo iz WEFa? Da nam EU dokončno zruši.
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0 0
zmerni pesimist
29. 10. 2026 11.51
Mnogo prepoznokaj pa lajna
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+1
1 0
dober dan
29. 10. 2026 11.49
me zanima ker jud jo bo zamenju
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+2
2 0
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