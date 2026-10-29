Christine Lagarde predčasno zapušča položaj predsednice Evropske centralne banke

"V času svetovne pandemije, vojne v Evropi, energetskih kriz in inflacijskih šokov je z odločnim in zanesljivim vodenjem pomagala zagotavljati stabilnost in odpornost evrskega območja," je Costa zapisal v izjavi.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se je Lagarde zahvalil za njeno predanost.

Dodal je, da se bo postopek imenovanja njene naslednice oziroma naslednika začel nemudoma.

Lagarde, ki se je rodila leta 1956 v Parizu, je kariero najprej gradila kot odvetnica na visokih položajih, nato pa se je pridružila francoski vladi. Leta 2007 je postala prva ženska na položaju finančne ministrice v kateri od držav skupine G7. Leta 2011 je bila imenovana za generalno direktorico Mednarodnega denarnega sklada (IMF), preden se je pridružila ECB.

Po poročanju časnika Financial Times je Lagarde ena glavnih kandidatk za položaj naslednje predsednice Svetovnega gospodarskega foruma.