Christo Pike po spodleteli usmrtitvi odpustili iz bolnišnice, vrnila se je v zapor

" Christo Pike so odpustili iz lokalne bolnišnice in /.../ nadaljnjo zdravstveno oskrbo prejema v zaporu," so v današnji izjavi po poročanju BBC navedli njeni odvetniki.

Pikova je 30. septembra v zaporu v Tennesseeju preživela poskus usmrtitve s pentobarbitalom. V kritičnem stanju so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je bila več dni nezavestna in priključena na ventilator. Minuli torek se je nepričakovano zbudila in začela govoriti. Dan prej so jo skorajda že odklopili od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju.

Kljub hospitalizaciji je bila še vedno vklenjena, kar so njeni odvetniki izpostavili na sodnem naroku. Odstranitev lisic naj bi zahtevalo tudi zdravstveno osebje, a so njihovo prošnjo zavrnili.

Guverner Tennesseeja Bill Lee je po spodletelem poskusu usmrtitve začasno ustavil vse usmrtitve v zvezni državi in odredil neodvisno preiskavo, vodja državne uprave za zapore pa je odstopil.

Pikova je bila obsojena na smrt zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer, ki ga je pri 18 letih zagrešila skupaj s svojim fantom. Slemmerjevo sta pretepla, mučila in ubila, ker naj bi ta Pikovi skušala speljati fanta.

Danes 50-letna obsojena morilka je prva obsojenka na smrt v ZDA, ki je preživela poskus usmrtitve s smrtonosno injekcijo.