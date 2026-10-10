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Christo Pike po spodleteli usmrtitvi odpustili iz bolnišnice, vrnila se je v zapor

Nashville, 10. 10. 2026 18.51 pred 41 minutami 1 min branja 14

Avtor:
STA Ti.Š.
Christa Pike

Christo Pike, ki je v Nashvillu preživela spodletelo usmrtitev z vbrizganjem smrtonosnega odmerka pentobarbitala, so odpustili iz bolnišnice in se je vrnila v zapor, so sporočili njeni odvetniki. Zaenkrat ni znano, ali bodo oblasti v zvezni državi Tennessee določile nov datum usmrtitve 50-letnice, obsojene na smrt zaradi umora leta 1995.

"Christo Pike so odpustili iz lokalne bolnišnice in /.../ nadaljnjo zdravstveno oskrbo prejema v zaporu," so v današnji izjavi po poročanju BBC navedli njeni odvetniki.

Christa Pike
Christa Pike
FOTO: AP

Pikova je 30. septembra v zaporu v Tennesseeju preživela poskus usmrtitve s pentobarbitalom. V kritičnem stanju so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je bila več dni nezavestna in priključena na ventilator. Minuli torek se je nepričakovano zbudila in začela govoriti. Dan prej so jo skorajda že odklopili od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju.

Kljub hospitalizaciji je bila še vedno vklenjena, kar so njeni odvetniki izpostavili na sodnem naroku. Odstranitev lisic naj bi zahtevalo tudi zdravstveno osebje, a so njihovo prošnjo zavrnili.

Guverner Tennesseeja Bill Lee je po spodletelem poskusu usmrtitve začasno ustavil vse usmrtitve v zvezni državi in odredil neodvisno preiskavo, vodja državne uprave za zapore pa je odstopil.

Pikova je bila obsojena na smrt zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer, ki ga je pri 18 letih zagrešila skupaj s svojim fantom. Slemmerjevo sta pretepla, mučila in ubila, ker naj bi ta Pikovi skušala speljati fanta.

Danes 50-letna obsojena morilka je prva obsojenka na smrt v ZDA, ki je preživela poskus usmrtitve s smrtonosno injekcijo.

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Christa Pike usmrtitev bolnišnica odpust zapor

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KOMENTARJI14

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JAZsemTI
10. 10. 2026 19.26
Nekoč je veljalo, da če je rablju spodletelo je bil človek prost🤔
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+5
5 0
txoxnxy
10. 10. 2026 19.23
Pa naj še kdo reče da bog ni pravičen . Če bi umrla bi bila rešena tako pa naj še mal trpi in obžaluje kar je storila .
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-3
2 5
Berbelund
10. 10. 2026 19.17
v meriki je možno da te država celo dvakrat umori!
Odgovori
+4
5 1
patogen
10. 10. 2026 19.24
V Sloveniji to ni možno. Sploh v zapor ne prideš, če si prave politične linije.
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+2
2 0
Alfaa
10. 10. 2026 19.14
Če se preseli na jug v Texas bo bolj sigurna usmrtitev s strelskim vodom tudi v ameriki ni vseeno kje živiš.
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-1
3 4
Dragica Cegler
10. 10. 2026 19.09
Pa dajte že enkrat nehat s to morilko.Vsak dan članek o njej.
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-6
2 8
Berbelund
10. 10. 2026 19.17
idi jajotovo fotko božat na wc!
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+5
6 1
zurc
10. 10. 2026 19.09
lahko bi jo spustili ,še posebej ker je to storila pri 18 ,leta brez pameti,če bi to naredila pri 30 ,ko je pamet že izoblikovana ,takrat ,ni milosti
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+10
10 0
konotera
10. 10. 2026 19.24
No. Gospa je pri 18 letih žrtev 30 minut pretepala, mučila, rezala in ji vrezala pentagon na prsi. Ubila jo je tako, da je s kosom asfalta zdrobila lobanjo in obdržala delček lobanje "za spomin" in se z njim hvalila. Nevem, če je ta ok za na prostost...
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+4
4 0
volkec6
10. 10. 2026 19.33
Pentagram, ne pentagon.
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0 0
kunccix
10. 10. 2026 19.07
Prestala usmrtitev in bi jo morali izpustiti
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+12
12 0
kunccix
10. 10. 2026 19.07
Kazen je prestala
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+9
9 0
Artechh
10. 10. 2026 19.09
Ne. Prestala je poskus usmrtitve ne usmrtitev. Kazen je smetna ne poskus usmrtitve
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-6
0 6
špaget
10. 10. 2026 19.19
Usmrtijo naj zdravnika, ki jo je usmrtil. In če on preživi, je spet ona na vrsti.
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+3
3 0
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