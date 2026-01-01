Naslovnica
Cia ocenjuje, da Kijev z droni ni ciljal Putinove rezidence

Washington, 01. 01. 2026 15.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S. STA
Dron, ki naj bi ga Ukrajina izstrelila proti Putinovi rezidenci

Ameriška obveščevalna agencija Cia ne verjame, da je Ukrajina v začetku tedna v napadu z brezpilotnimi letali ciljala eno od rezidenc ruskega predsednika Vladimirja Putina, poroča več ameriških medijev, ki se sklicujejo na neimenovane ameriške vladne uradnike.

V sredo je Rusija prvič predstavila morebitne dokaze o napadu, med katerimi so bili ostanki domnevnega ukrajinskega drona. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa mnogi strokovnjaki dvomijo, da se je napad zgodil tako, kot trdijo v Moskvi.

Ukrajinski napad z droni je bil uperjen v vojaški cilj v regiji, kjer je prav tako ena od Putinovih rezidenc, vendar se rezidenca ne nahaja v bližini omenjene tarče, je poročal časopis Wall Street Journal, ki se je po navedbah dpa skliceval na ameriške uradnike.

Kijev je ves čas odločno zanikal, da bi minuli ponedeljek napadel eno od Putinovih rezidenc.

Dron, ki naj bi ga Ukrajina izstrelila proti Putinovi rezidenci
Dron, ki naj bi ga Ukrajina izstrelila proti Putinovi rezidenci
FOTO: Profimedia

Ameriški predsednik Donald Trump je bil v ponedeljek jezen zaradi domnevnega ukrajinskega napada. "Veste, kdo mi je povedal za to? Predsednik Putin je zgodaj zjutraj dejal, da je bil napaden. To ni dobro," je Trump v začetku tedna dejal novinarjem v svoji rezidenci Mar-a-Lago na Floridi.

Direktor Cie John Ratcliffe je Trumpa v sredo obvestil o oceni obveščevalcev Cie, je po poročanju portala ameriške televizije CNN razkril neimenovan uradnik.

Trump je nato v sredo na svojem omrežju Truth Social nepričakovano delil članek tabloida New York Post, ki je bil zelo kritičen do Rusije in Putina. Članek je Putina prikazal kot oviro na poti k miru.

