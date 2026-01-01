Cia ocenjuje, da Kijev z droni ni ciljal Putinove rezidence

V sredo je Rusija prvič predstavila morebitne dokaze o napadu, med katerimi so bili ostanki domnevnega ukrajinskega drona. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa mnogi strokovnjaki dvomijo, da se je napad zgodil tako, kot trdijo v Moskvi.

Ukrajinski napad z droni je bil uperjen v vojaški cilj v regiji, kjer je prav tako ena od Putinovih rezidenc, vendar se rezidenca ne nahaja v bližini omenjene tarče, je poročal časopis Wall Street Journal, ki se je po navedbah dpa skliceval na ameriške uradnike.

Kijev je ves čas odločno zanikal, da bi minuli ponedeljek napadel eno od Putinovih rezidenc.