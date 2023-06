CIA pred eksplozijami na plinovodu Ukrajino opozorila, naj tega ne stori

Nizozemska državna vojaška obveščevalna agencija MIVD je namreč informacije, da se na plinovod pripravlja napad, prejela že približno tri mesece pred samimi eksplozijami, ki so močno poškodovale podvodne cevi. Nizozemcem je takrat še nepreverjeno informacijo posredoval neimenovani vir iz Ukrajine, je ugotovila skupna raziskava nemških in nizozemskih obveščevalcev.

Kot smo sicer že poročali, je glede na izsledke nedavnih preiskav nizozemska obveščevalna agencija prejela točne načrte napada ukrajinske ekipe. Za operacijo naj bi bil odgovoren ukrajinski general Valerij Zaluzhni, pod seboj pa naj bi imel manjšo ekip potapljačev. Domnevno bi se operacija morala zgoditi v juniju 2022.

A ravno takrat je nizozemska obveščevalna agencija prejela informacije o domnevnih načrtih, o njih pa obvestila agente CIE. Ameriška obveščevalna agencija je nato Ukrajino opozorila, naj plinovoda ne razstreli, poroča Politico. Nizozemska vlada navedb ni komentirala.

Junijski načrti Ukrajincev podobni septembrski operaciji

Kot je v začetki meseca poročal Washington Post, je med ukrajinskimi načrti in dejanskim napadom, ki se je zgodil nekaj mesecev pozneje, veliko podobnosti. Šestčlanska ukrajinska potapljaška ekipa naj bi načrtovala, da se bo do plinovodov pripeljala z najetim čolnom (izposodili bi si ga pod lažnim imenom), nato pa se potopila do dna Severnega morja ter se neopaženo vrnila na obalo.

Izsledki preiskave, ki jo je po eksploziji zagnala Nemčija, so podobni – da je šest posameznikov s ponarejenimi potnimi listi najelo jadrnico in podtaknilo eksploziv. Prepričani so tudi, da je šlo za profesionalno ekipo, saj so bili eksplozivi nameščeni na globini 80 metrov.