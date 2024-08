Cia prestregla informacije o načrtovanju napada: 'Želeli so ubiti na desettisoče ljudi'

Namestnik direktorja Cie David Cohen je na letnem vrhu obveščevalcev in nacionalne varnosti v Marylandu med drugim spregovoril o načrtovanem terorističnem napadu na koncertih Taylor Swift na Dunaju.

"Načrtovali so ubiti ogromno število, na desettisoče ljudi na tem koncertu, vključno z veliko Američani," je dejal Cohen. "Avstrijci so lahko izvedli te aretacije, ker so jim naša agencija in partnerji v obveščevalni skupnosti posredovali informacije o namenih skupine, povezane z ISIS," je pojasnil in s tem razkril, da je bila ameriška Cia tista, ki je avstrijske oblasti opozorila na možnost napada.

Avstrijski organi pregona so sicer pojasnili, da je glavnega osumljenca, 19-letnega Avstrijca, navdihnila ideologija teroristične skupine Islamska država. Pred stadionom, kjer naj bi se v času koncerta zbralo več kot 30.000 oboževalcev, naj bi načrtoval napad z noži ali doma izdelanim eksplozivom. Znotraj stadiona so medtem na posameznem koncertu pričakovali še dodatnih 65.000 ljudi.

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je takrat povedal, da avstrijske oblasti v tovrstnih primerih potrebujejo pomoč tujih obveščevalnih agencij, saj avstrijski preiskovalci v skladu z zakonodajo ne smejo preverjati zasebnih sms-sporočil.