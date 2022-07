CIA: Putin se nam zdi 'še preveč zdrav'

Burns je bil nekaj časa tudi veleposlanik v Moskvi, Putina pa spremlja že dve desetletji. "Putin močno verjame v nadzor, ustrahovanje in v to, da je treba dolgove poravnati," je na srečanju še povedal Burns in dodal, da so se njegova prepričanja v zadnjem letu le še okrepila. "Verjame, da je njegovo vladanje Rusiji njegov namen, usoda in da bo Rusiji povrnil njeno veliko moč. Prepričan je, da bo to storil s ponovno vzpostavitvijo vpliva v sosednjih državah, tega pa ne more storiti, dokler ne nadzoruje Ukrajine," je tudi analiziral Burns.

Novembra je direktor CIE odpotoval v Moskvo, da bi opozoril na posledice (takrat le) možne invazije na Ukrajino, vendar je bila njegova misija neuspešna, domov se je vrnil še bolj zaskrbljen. Načrti ruskega predsednika so temeljili na "zelo napačnih predpostavkah in nekaterih resničnih iluzijah, zlasti o Ukrajini in volji do upora. Putin res verjame svoji retoriki. Skozi leta sem ga slišal zasebno govoriti, da Ukrajina ni prava država," je takrat poudaril Burns in zaključil: "No, prave države se upirajo. In to so storili Ukrajinci."

Zaradi dobav orožja Rusija napovedala spremembo strategije

V sredo je ruski zunanji minister Sergej Lavrov dejal, da se ruska vojaška usmeritev v Ukrajini ne osredotoča več samo na vzhod in da razlog tiči predvsem v dobavi novega orožja dolgega dosega. Kljub napovedi je v sredo popoldan ameriški predsednik Joe Biden napovedal, da bodo Združene države Ukrajini poslale še več takega orožja.