CIA: Usmerjeni energijski napadi bi lahko pojasnili havanski sindrom

Skupina tehnoloških in medicinskih strokovnjakov, ki so jo zbrali ameriški obveščevalci, je ugotovila, da bi lahko pulzna elektromagnetna energija in ultrazvok, ki se prenašata z majhnih razdalj, v določenem številu primerov povzročila edinstveno mešanico simptomov, ki se uradno imenujejo anomalni zdravstveni incidenti (AHI).

Dejali so tudi, da obstaja tehnologija, ki lahko povzroči nenavadno mešanico bolečin v ušesih, vrtoglavice, slabosti in drugih simptomov, o katerih so leta 2016 prvi poročali ameriški uradniki, ki so delali v Havani na Kubi.

"Od več sto prijavljenih primerov nekaterih ni mogoče enostavno razložiti z znanimi okoljskimi ali medicinskimi pogoji in bi jih lahko povzročili zunanji akterji," je navedeno v javnem povzetku poročila strokovnjakov.

Strokovnjaki so navedli, da je mogoče izdelati prikrite naprave, ki bi z uporabo zmernih količin energije usmerile elektromagnetno energijo ali ultrazvočne valove in povzročile poškodbe pri ciljni osebi. Niso pa potrdili, ali takšne naprave dejansko obstajajo, prav tako niso ugotovili, ali so se takšni napadi res zgodili in niso omenili, kdo bi lahko stal za njimi.