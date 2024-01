CIA z novim videoposnetkom novači ruske vohune: 'Niste nemočni'

Najnovejši triminutni videoposnetek z naslovom "Zakaj sem stopil v stik s Cio? Zavoljo domovine" je bil objavljen na družbenih omrežjih Cie in poskuša pritegniti domoljubne Ruse, ki so zaposleni v obveščevalnih agencijah in se počutijo izdane zaradi "korupcije v elitnih krogih" na eni strani in slabe opreme in oskrbe ruskih vojakov na drugi. "Tisti okoli vas morda nočejo slišati resnice. Mi jo hočemo. Niste nemočni," jim sporoča glas.

Ob spremljavi melanholične klasične glasbe je glavni, izmišljeni lik na posnetku neimenovani 35-letni uslužbenec ruske vojaške obveščevalne agencije, ki ljubi Rusijo in je nekoč služil kot vojaški padalec. "Ali imam dovolj poguma, da se soočim s to izdajo?" se vpraša, preden spozna, da pravi sovražnik pravzaprav preži znotraj Rusije – v obliki skorumpiranega vodstva in elite.

"Peščica vodilne elite je razprodala državo za palače in jahte v času, ko naši vojaki žvečijo gnil krompir in streljajo iz prazgodovinskega orožja. Naši ljudje so prisiljeni dajati podkupnine, da najdejo delo," pove glas.

Na posnetku, zadnjem v nizu novačenja ruskih vohunov, se prepletajo podobe njegovega notranjega boja, vojaških prizorov in bogate ruske elite, ki se v mračni ruski zimi vozi z limuzinami in nazdravlja s šampanjcem. Zadnji kader nato prikazuje lepo oblečenega moškega, ki se oddalji od družbe in z zasneženega dvorišča po mobilnem telefonu kontaktira Cio.

Ali posnetki delujejo?

Zadnja tovrstna objava na omrežju X vodi na kanal YouTube, kjer so že objavljeni trije podobni posnetki Cie. "Cia želi izvedeti resnico o Rusiji in išče zanesljive ljudi, ki jo poznajo in nam jo lahko povejo," se glasi naslov posnetka, ki je bil objavljen maja lani.

Ob drugem posnetku je Cia zapisala, da ruski jezik uporabljajo zato, da lahko tisti, ki se čutijo prisiljene v nepošteno rusko vojno v Ukrajini, varno stopijo v stik z njimi.

Eden od uslužbencev Cie je pod pogojem anonimnosti za Reuters povedal, da imajo zaradi teh videoposnetkov dejansko večji doseg med Rusi. A Reuters te izjave ni mogel neodvisno potrditi.

Kremelj ni impresioniran

Kremlja pa takšna ameriška prizadevanja ne ganejo kaj dosti. "Ta praksa je precej pogosta – obveščevalne agencije po vsem svetu pogosto uporabljajo medije in družbena omrežja za novačenje novih uslužbencev. In to počnejo ves čas, Cia to počne vsako leto," je po poročanju Reutersa dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

"A nekdo mora povedati Cii, da je v naši državi Vkontakte (rusko družbeno omrežje, op. a.) veliko bolj priljubljeno kot prepovedani X. In tudi njegov doseg je bistveno večji," je še dodal.