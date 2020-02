Ciara pustoši po Evropi: na stotine odpovedanih letov in prekinjene železniške povezave

Najhuje je nevihtna fronta prizadela Veliko Britanijo, kjer je v 24 urah ponekod padlo več kot 150 milimetrov dežja. Zlasti območja na severu Anglije so prizadele poplave - ulice so bile denimo popolnoma poplavljene v mestih Hebden Bridge in Mytholmroyd. Še danes zlasti na tem območju in ob južni obali velja prek 170 opozoril pred poplavami.

Po vsej državi je zaradi neurja moten promet - številni poleti, vlaki in trajekti so bili bodisi odpovedani bodisi so imeli zamude. V nedeljo so do nadaljnjega ustavili tudi trajektne povezave med Dovrom in francoskim pristaniščem Calais.

Veter dosegel 150 kilometrov na uro

Nevihta se sicer umika iznad območja, a kot svarijo vremenoslovci, to še ne pomeni mirnejšega vremena. Svarila so tako danes še vedno v veljavi zaradi močnega vetra, obilnega deževja in snega. Najhitrejše sunke vetra so zabeležili v vasi Aberdaron v Walesu, kjer je pihal s hitrostjo 150 kilometrov na uro.

Oranžna stopnja ogroženosti zaradi nevarnosti poplav na obalnih območjih velja tudi na Irskem, kjer je bilo brez oskrbe z električno energijo 10.000 domov, kmetij in podjetij.

Prav tako oranžni alarm so razglasili tudi v Belgiji, kjer so odpovedali okrog 60 poletov v in iz Bruslja. V mestu je močan veter podiral drevesa in poškodoval nekaj stavb. Veter naj bi ponekod dosegel hitrost najmanj 130 kilometrov na uro.

V Nemčiji obstal železniški promet

Nevihtni začetek tedna je dočakala tudi Nemčija, kjer vozi komajda kakšen vlak. Vlak med Amsterdamom in Berlinom z nekaj več kot 300 potniki na krovu je naletel na padlo drevo, a mu je po dveh urah uspelo doseči najbližjo postajo. Številna letališča so morala dopovedati polete.

Ciara, ki jo v Nemčiji sicer imenujejo Sabine, je državo dosegla s severa, izjemno močan veter pa danes pričakujejo tudi na jugu države, kjer naj bi sunki dosegli hitrost do 140 kilometrov na uro. Kar nekaj šol je zaradi varnosti danes zaprtih.

Nevihta je številne nevšečnosti povzročila tudi na Danskem, Norveškem in Nizozemskem. Odpovedali so denimo okrog 240 poletov na in iz amsterdamskega letališča Schiphol.