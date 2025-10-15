Cigarete čez mejo poslali z baloni na vroč zrak

Ne le vdori skrivnostnih ruskih dronov in bojnih letal v zračni prostor baltskih držav, velike težave v zraku jim povzročajo tudi tihotapci, ki so našli nov način dostave spornega blaga čez meje. In sicer z baloni na topli zrak. Pred dnevi so tako morali zaradi teh balonov za več ur zapreti letališče v Vilni, prestolnici Litve. Tihotapci so namreč iz Belorusije v to baltsko državo poslali več deset tihotapskih balonov s poceni cigaretami.