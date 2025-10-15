Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Cigarete čez mejo poslali z baloni na vroč zrak

Vilna, 15. 10. 2025 07.30 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Melita Stolnik
Komentarji
3

Ne le vdori skrivnostnih ruskih dronov in bojnih letal v zračni prostor baltskih držav, velike težave v zraku jim povzročajo tudi tihotapci, ki so našli nov način dostave spornega blaga čez meje. In sicer z baloni na topli zrak. Pred dnevi so tako morali zaradi teh balonov za več ur zapreti letališče v Vilni, prestolnici Litve. Tihotapci so namreč iz Belorusije v to baltsko državo poslali več deset tihotapskih balonov s poceni cigaretami.

baltske države tihotapljenje baloni
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
15. 10. 2025 15.43
+1
a na drone se pa noben ne spomni.takoj odprem SP,da bo za božičnco.tam jo ziher ne bo
ODGOVORI
1 0
modelx
15. 10. 2025 08.50
+2
balon zasegli, vsebino tovora razdelili med bruseljske poslance. največ dobili naši desnoušniki pred glasovanjem o odpiljenju lažnourše
ODGOVORI
3 1
komarec
15. 10. 2025 08.46
+2
Česa so vsega krivi Rusi, kdo bi rekel, cel zahod pa čist kot solza.
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306