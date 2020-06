Spletni vlomilci doma niso zaklenili

Podrobnosti tatvine še vedno niso povsem jasne, domnevno naj bi jo izpeljal eden od uslužbencev agencije, na plan pa je prišla marca 2017, ko je žvižgaško spletno mesto WikiLeaks pod skupnim imenom Trezor 7 objavilo vrsto dokumentov, v katerem so razkrili kako ameriški obveščevalci izrabljajo slabosti v spletnih sistemih za digitalne vdore. Hitro se je izkazalo, da gre za največjo nedovoljeno objavo zaupnih podatkov v zgodovini Cie, eden njenih takratnih vodilnih je dejal, da je šlo za "digitalni Pearl Harbor". Cia je morala ustaviti nekaj svojih obveščevalnih operacij, njeni cilji v tujini pa so dobili jasen vpogled v uporabljane tehnike in so lahko hitro sprejeli obrambne ukrepe.

Poročilo izvira iz jeseni 2017 in kaže na "zaskrbljujoče površne" varnostne postopke v posebni enoti, ki je snovala in gradila digitalno orožarno. Tako niso imeli niti nadzora nad tem, kdo vse ima dostop do nje. Brez objave na WikiLeaksu morda sploh ne bi vedeli, da je prišlo do kraje. "Če bi podatke ukradli za nasprotnika in jih ne bi objavili, morda še vedno ne bi vedeli, da se je to zgodilo," so zapisali preiskovalci. Po njihovem mnenju bi se pristojni morali zavedati nevarnosti v domačih vrstah, saj je nekaj let pred tem vojaška obveščevalna analitičarka Chelsea Manning s pomočjo WikiLeaksa razkrila zaupne podatke obrambnega in zunanjega ministrstva, Edward Snowden pa je izbranim novinarjem predal podatke Nacionalne varnostne agencije.

Poročilo Cie je bilo deloma dostopno za javnost že med sojenjem Joshui Schulteju, nekdanjemu uslužbencu agencije, ki so ga osumili kraje, a se porota marca ni mogla poenotiti, ali je zares kriv. Obsodili so ga le laganja zvezni policiji FBI in neupoštevanja ukazov sodišča, ker mu je iz preiskovalnega zapora uspelo novinarje obveščati o svojem primeru. Toda njegove pravne težave še niso končana, zvezni agentje naj bi med preiskavo na njegovih elektronskih napravah našli več kot 10.000 slik in posnetkov otroške pornografije. Kar je vedno prikladno za pritiske na osumljenca.

​​​​​​​