Zaradi invazije škržatov Bela hiša prestavila letalo za novinarje

Novinarsko letalo Bele hiše, ki naj bi iz Washingtona poletelo v torek zvečer, pred prvim odhodom Joea Bidena v tujino kot predsednika, so prestavili zaradi škržatov, hrupnih žuželk, ki so se pojavile po skoraj dveh desetletjih spanca. Zakupljeno letalo naj bi vzletelo okoli 21. ure po lokalnem času, vendar so na mednarodno letališče Dulles poslali novo letalo, potem ko so letalski uradniki pomočnike Bele hiše obvestili, da so v torek pozno popoldne škržati napadli zunanje dele letala. Letalo naj bi zdaj poletelo v sredo zgodaj zjutraj. Tudi Biden naj bi v sredo zjutraj odpotoval v Anglijo, vendar bo letel na letalu Air Force One – letalu, ki naj bi imelo boljšo zaščito pred invazijo škržatov.

Glasne, kakofonične žuželke so se prvič pojavile maja na vzhodni obali ZDA, znane kot del Zarod X, ki se izležejo vsakih 17 let, poroča služba National Park. Za nekatere je pojav zalege navdušujoča izkušnja, vredna sijajnih fotografij in neskončnih medijskih profilov. Za druge so škržati lahko grozljiva, neizogibna nadloga. Ta krog škržatov bo izumrl konec junija in v začetku julija, naslednji njihov prihod pa bo leta 2038.

Vsakih 17 let se nimfe škržatov Zaroda X s površine tal množično prerinejo navzgor. Žuželke nato svoje eksoskelete odvržejo na drevesa in druge površine ter tako postanejo odrasle. Zrele letijo, se parijo, odlagajo jajčeca in nato v nekaj tednih poginejo. Kombinacija dolgega podzemnega življenja žuželk, njihovega skoraj sočasnega 'prihoda' iz zemlje v velikem številu in njihovega kratkega obdobja zrelosti omogoča, da preživijo celo množično plenjenje.

Zarod X je sicer endemičen v Indiani, jugovzhodni Pensilvaniji, Marylandu, New Jerseyu, Delawareju, vzhodnem Tennesseeju, Virginiji, Washingtonu, DC in na drugih območjih na vzhodu ZDA.