Rdeči alarm in zaprte šole: na Rodosu po ulicah odnašalo avtomobile

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Vse do srede bodo najbolj na udaru zahodni in severni deli Grčije ter vzhodni egejski otoki, poroča kathimerini. Ne izključujejo niti možnosti toče.

Prebivalci Rodosa so sredi noči ob 3.30 prejeli tudi opozorilna SMS-sporočila, v katerih jih je Civilna zaščita pozvala, naj ne hodijo na izpostavljena območja in naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti, poroča Euronews.

V štirih občinskih enotah na otoku so bile šole že danes zaprte, v torek pa bodo zaprte vse šole na otoku.