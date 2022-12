'Ciklon bomba' bi lahko prekrižal praznične načrte v ZDA

V ZDA so tako ravno v času, ko se začenjajo praznična potovanja, izdana številna vremenska opozorila.Za približno 50 milijonov prebivalcev ZDA tako veljajo opozorila pred ekstremnim mrazom in vetrom. Nacionalna meteorološka služba je prihajajočo ledeno pošiljko poimenovala kar nastajajoči ciklon Bomba. Označila jo je za vremenski dogodek, ki se zgodi enkrat v generaciji.

Rekordno močan mraz bo tako zajel velike dele države, spremljala pa ga bosta močan veter in obilno sneženje, napoveduje nacionalna meteorološka služba. Leden veter bi lahko ponekod prinesel temperature do -40 stopinj Celzija. Kot opozarjajo, lahko takšna ohladitev ozebline povzroči v manj kot petih minutah, in svarijo, da je lahko tako izjemen padec temperatur tudi smrtno nevaren, še posebej če pride do izpadov električne energije.