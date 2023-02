Prelet 'največje naravne katastrofe zadnjega stoletja' na Novi Zelandiji

Po tem, ko je v začetku tedna Novo Zelandijo zajel ciklon Gabrielle, oblastem do danes še vedno ni uspelo stopiti v stik z več kot 6400 ljudmi po vsej državi, nekaj več kot 3200 ljudi pa se je policiji že javilo, da so na varnem. Policijo je še posebej skrbi za okoli 10 pogrešanih, je javnosti povedal namestnik policijskega komisarja Glenn Dunbier. "Preverjamo poročila o pogrešanih ljudeh in jasno je, da bodo tisti, za katere smo še posebej zaskrbljeni, naša prioriteta. Gre za majhno številko, ki pa iz dneva v dan niha."

Številna mesta so že peti dan pod vodo, več tisoč gospodinjstev pa je še vedno brez elektrike in pitne vode. Razglašene so bile izredne razmere, šele tretje v zgodovini Nove Zelandije.