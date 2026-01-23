Ciklon Harry povzročil najvišji izmerjen val v Sredozemskem morju

Po prvih ocenah sicilijanske regionalne vlade neposredna škoda na infrastrukturi, cestah, poslovnih objektih, hotelih in gostinskih lokalih znaša okoli 741,5 milijona evrov. Ko se prištejejo še izpadi prihodkov v kmetijstvu, ribištvu in drugih dejavnostih, skupni znesek preseže milijardo evrov. Regionalne oblasti so po poročanju ANSA že začele postopek razglasitve izrednih razmer in odobrile začetna sredstva v višini 70 milijonov evrov za nujne sanacijske ukrepe.

Ciklon Harry je z izjemno močnimi vetrovi, ki so dosegali hitrosti nad 100 kilometrov na uro, ter z obilnim dežjem in visokimi valovi močno prizadel tudi obalna območja. Posebej prizadeta so bila mesta Messina, Catania, Ragusa in Sirakuze ter številni manjši otoki. Obalne promenade, plažni objekti in domovi so bili uničeni, trgovine poplavljene, prometna infrastruktura pa močno poškodovana.

Po poročanju Times of Malta združenje italijanskih občin opozarja, da so bile številne skupnosti udarjene v samo jedro, gospodarsko, družbeno in kulturno ter da bo okrevanje lokalnih gospodarstev dolgotrajno in zahtevno.