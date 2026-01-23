Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ciklon Harry povzročil najvišji izmerjen val v Sredozemskem morju

Messina, 23. 01. 2026 12.43 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Posledice ciklona Harry

Silovito neurje, ki ga je povzročil ciklon Harry, je v južni Italiji povzročilo obsežno razdejanje. Najhuje je bila prizadeta Sicilija, kjer skupna škoda že presega milijardo evrov, številne skupnosti pa so bile po ocenah lokalnih oblasti in združenj praktično preoblikovane.

Po prvih ocenah sicilijanske regionalne vlade neposredna škoda na infrastrukturi, cestah, poslovnih objektih, hotelih in gostinskih lokalih znaša okoli 741,5 milijona evrov. Ko se prištejejo še izpadi prihodkov v kmetijstvu, ribištvu in drugih dejavnostih, skupni znesek preseže milijardo evrov. Regionalne oblasti so po poročanju ANSA že začele postopek razglasitve izrednih razmer in odobrile začetna sredstva v višini 70 milijonov evrov za nujne sanacijske ukrepe.

Ciklon Harry je z izjemno močnimi vetrovi, ki so dosegali hitrosti nad 100 kilometrov na uro, ter z obilnim dežjem in visokimi valovi močno prizadel tudi obalna območja. Posebej prizadeta so bila mesta Messina, Catania, Ragusa in Sirakuze ter številni manjši otoki. Obalne promenade, plažni objekti in domovi so bili uničeni, trgovine poplavljene, prometna infrastruktura pa močno poškodovana.

Po poročanju Times of Malta združenje italijanskih občin opozarja, da so bile številne skupnosti udarjene v samo jedro, gospodarsko, družbeno in kulturno ter da bo okrevanje lokalnih gospodarstev dolgotrajno in zahtevno.

Neurje je povzročilo škodo tudi na Malti, kjer so močni sunki vetra podirali drevesa, poškodovali obalne lokale in ribiške čolne ter motili promet. Kljub temu posledice tam niso bile tako dolgotrajne in obsežne kot na Siciliji, kjer prebivalci in oblasti govorijo o eni najhujših vremenskih ujm v zadnjih letih.

Meteorologi poudarjajo, da ciklon ni bil izjemen le po sunkih vetra, temveč predvsem po obsegu prizadetega območja in trajanju, poroča Times of Malta. Meritve na več kot 90 vremenskih postajah so na petih lokacijah zabeležile nove rekorde hitrosti vetra, 20. januar pa je bil ocenjen kot najbolj vetroven dan v regiji v zadnjih dveh desetletjih. 

Istega dne so po poročanju Ilmeteo v Sicilski ožini zabeležili rekordno višino valov 16,66 metra, kar je najvišji instrumentalno izmerjen val v Sredozemskem morju doslej. Meritve so potekale na morskem območju med Portopalo di Capo Passero in Malto, ki velja za enega najbolj izpostavljenih koridorjev za ekstremne vremenske in morske pojave.

ciklon Harry Italija Sicilija škoda Malta

Za 'vrnitev malega Liama domov' zbrali že več kot 100.000 dolarjev

'Gospodar življenja in smrti': pacientom dajal prekomerne odmerke zdravil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
zadovoljna
Portal
Tako sta danes videti hčerki Rogerja Federerja
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Po ločitvi odšla na Antarktiko
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Poročil se je s študentko
Poročil se je s študentko
Trening, ki res deluje: vzel vam bo samo pol ure
Trening, ki res deluje: vzel vam bo samo pol ure
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469