Ciklon Harry povzročil najvišji izmerjen val v Sredozemskem morju

Po prvih ocenah sicilijanske regionalne vlade neposredna škoda na infrastrukturi, cestah, poslovnih objektih, hotelih in gostinskih lokalih znaša okoli 741,5 milijona evrov. Ko se prištejejo še izpadi prihodkov v kmetijstvu, ribištvu in drugih dejavnostih, skupni znesek preseže milijardo evrov. Regionalne oblasti so po poročanju ANSA že začele postopek razglasitve izrednih razmer in odobrile začetna sredstva v višini 70 milijonov evrov za nujne sanacijske ukrepe.
Ciklon Harry je z izjemno močnimi vetrovi, ki so dosegali hitrosti nad 100 kilometrov na uro, ter z obilnim dežjem in visokimi valovi močno prizadel tudi obalna območja. Posebej prizadeta so bila mesta Messina, Catania, Ragusa in Sirakuze ter številni manjši otoki. Obalne promenade, plažni objekti in domovi so bili uničeni, trgovine poplavljene, prometna infrastruktura pa močno poškodovana.
Po poročanju Times of Malta združenje italijanskih občin opozarja, da so bile številne skupnosti udarjene v samo jedro, gospodarsko, družbeno in kulturno ter da bo okrevanje lokalnih gospodarstev dolgotrajno in zahtevno.
Neurje je povzročilo škodo tudi na Malti, kjer so močni sunki vetra podirali drevesa, poškodovali obalne lokale in ribiške čolne ter motili promet. Kljub temu posledice tam niso bile tako dolgotrajne in obsežne kot na Siciliji, kjer prebivalci in oblasti govorijo o eni najhujših vremenskih ujm v zadnjih letih.
Meteorologi poudarjajo, da ciklon ni bil izjemen le po sunkih vetra, temveč predvsem po obsegu prizadetega območja in trajanju, poroča Times of Malta. Meritve na več kot 90 vremenskih postajah so na petih lokacijah zabeležile nove rekorde hitrosti vetra, 20. januar pa je bil ocenjen kot najbolj vetroven dan v regiji v zadnjih dveh desetletjih.
Istega dne so po poročanju Ilmeteo v Sicilski ožini zabeležili rekordno višino valov 16,66 metra, kar je najvišji instrumentalno izmerjen val v Sredozemskem morju doslej. Meritve so potekale na morskem območju med Portopalo di Capo Passero in Malto, ki velja za enega najbolj izpostavljenih koridorjev za ekstremne vremenske in morske pojave.
