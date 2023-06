Ciklon 'Katastrofa' na poti proti Indijskemu polotoku pridobiva na moči

Več kot 40.000 ljudi je že zapustilo svoje domove v delih Pakistana in Indije. Pakistanske oblasti so sicer ukazale evakuacijo okoli 80.000 državljanov z območja južne province Sindh, ki naj bi bila v prihajajočih dneh najbolj na udaru ciklona Bipardžoja.

Vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko ciklon s seboj na močno poseljeno obalo prinesel vetrove s hitrostjo do 150 kilometrov na uro.

Že pred prihodom ciklona pa so se v indijskih zveznih državah Gudžarat in Maharaštra razbesnela neurja, v katerih je doslej umrlo najmanj sedem ljudi, med katerimi je večina otrok. V Gudžaratu sta dva otroka umrla, ko se je zaradi neurja podrl zid, ena ženska je umrla, ko je med vožnjo z motorjem nanjo padlo drevo, v sosednji Maharaštri pa so se po poročanju lokalnih medijev utopili štirje dečki.

Indijska meteorološka služba je sporočila, da bo ciklon v četrtek zvečer po lokalnem času "udaril" blizu indijskega pristanišča Džakhau v zvezni državi Gudžarat na zahodu Indije. Zato so tam že zdaj prepovedali ribolov, zbiranje ob plažah in obrežju. Iz previdnosti so zaprli tudi vsa pristanišča, vključno z dvema največjima v Indiji, Mundra in Kandla.

Pred dvema letoma je približno isto območje prizadel ciklon Tauktae, pri čemer je umrlo 174 ljudi. Bolj smrtonosen pa je bil ciklon leta 1998, ki je v Gudžaratu ubil okoli 4000 ljudi. Prebivalci Pakistana pa si še niso opomogli od lanskih uničujočih poplav, v katerih je umrlo okoli 1739 ljudi in ki so povzročile za okoli 30 milijard dolarjev (28 milijard evrov) škode.

Znanstveniki opozarjajo, da zaradi podnebnih sprememb postajajo tovrstni cikloni in vremenski pojavi vse bolj intenzivni. Poročilo Medvladnega foruma Združenih narodov za podnebne spremembe iz leta 2019 kaže, da se morska gladina od 50. let prejšnjega stoletja najhitreje segreva prav v Indijskem oceanu.