V Arabskem morju še vedno iščejo 78 mornarjev s potopljene naftne ladje

Na krovu naftne ladje v Arabskem morju je bilo skupno 261 članov posadke, ko jih je v ponedeljek popoldne zajelo močno neurje. Ciklon Tauktae, ki je nekaj ur za tem zadel zahodno obalo Indije, je najhujši v zadnjih dveh desetletjih na tem območju, poročajo indijski mediji.

Neusmiljeno neurje, ki se je razbesnelo nad Arabskim morjem, ni prizaneslo niti mornarjem z omenjene naftne ladje. Kljub močnim nalivom in sunkom vetra, ki še vedno presegajo hitrost več kot sto kilometrov na uro, je stekla obsežna reševalna akcija, v kateri sodelujejo tri ladje indijske mornarice ter več helikopterjev. V zadnjih 24 urah jim je iz razburkanega morja uspelo rešiti in na varno prepeljati 183 članov posadke, 78 pa jih še vedno pogrešajo.

Po besedah poveljnika indijske mornariceAloka Ananda je ladja potonila blizu Mumbaja, potem ko so sredi nevihte popustila njena sidra. Eden od preživelih naftnih mornarjev pa je novinarjem pojasnil, da je, ko se je ladja začela potapljati, oblekel rešilni jopič in skočil v morje. Imel je srečo, saj ga je kmalu opazila indijska mornarica in ga odpeljala na varno.