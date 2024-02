Čile zajeli ognjeni zublji, umrlo več kot 40 ljudi

Po vsem Čilu so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v soboto zabeležili 143 požarov. Francoska tiskovna agencija AFP pa poroča, da so požari zajeli okoli 43.000 hektarjev površin, najhuje je na območju Valparaisa na jugu države.

Že v petek je čilski predsednik Gabriel Boric razglasil izredne razmere v najbolj prizadetih delih države, v soboto je na pomoč poklical tudi vojsko. "Naša prednostna naloga je, da rešimo življenja," je dejal. Za nacionalno televizijo je Boric opozoril, da se bo v Valparaisu število žrtev najbrž še povečalo, saj tam še vedno divjajo štirje veliki požari, gasilci pa se trudijo doseči najbolj ogrožene soseske, piše AP.

V regiji so postavili tri zavetišča, na območje pa je prišlo še 19 helikopterjev in več kot 450 gasilcev, da bi pomagali pri gašenju. Evakuirali so štiri bolnišnice in tri domove za ostarele.

"Če vam rečejo, da se evakuirajte, ne oklevajte in to storite," je pozval. "Požari se zelo hitro širijo in zaradi podnebnih razmer jih je težko nadzorovati."