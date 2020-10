Čilenci reševali morskega slona, ki se je znašel sredi stanovanjske soseske

V Čilu že vse od konca marca med 23. uro in 5. uro zjutraj velja policijska ura. Ukrep so oblasti sprejele za zajezitev širjenja koronavirusa v državi. Ker pa so čilske ulice ponoči večinoma prazne, so prebivalci v zadnjem času na ulicah opazili že več divjih živali, ki raziskujejo tudi najgosteje poseljena mesta, kot je prestolnica Santiago. Tam so nadzorne kamere že večkrat ujele pume, ki so se sprehajale po mestu.

V ponedeljek zvečer pa so bili prebivalci Puerta Cisnes, obmorskega mesteca, okoli 1500 km oddaljenega od prestolnice, priča nenavadnemu obisku. Na ulici v stanovanjski soseski se je namreč znašel dvotonski morski slon. Slednji je ob prihodu na kopno izgubil orientacijo, prebivalci pa so skupaj s policijo in čilsko mornarico žival skušali s črnimi ponjavami usmeriti nazaj proti morju, a so ga pri tem močno prestrašili.

"Na začetku sem se ustrašila, a ker se je počasi premikal, sem se pomirila in sinu dejala, naj posname dogajanje. Nikoli še nisem videla morskega leva tako blizu, še posebej pa ne v mestu. Te živali lahko vidimo daleč stran na morju, zato pa o njih ne vemo veliko. Žival bi nas lahko napadla, a so kasneje videli, da je predvsem prestrašena," je za argentinski spletni portal Infobae dejala domačinka Antonia.