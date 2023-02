Hahn: Cilj Ukrajine je Evropa, a pot do tja je maraton, ne sprint

Kot je v imenu komisije dejal Hahn, je bila odločitev o skupni poti sprejeta junija lani, ko so voditelji članic unije Ukrajini podelili status kandidatke za članstvo v EU. "Cilj Ukrajine je v Evropi," je poudaril.

"Komisija bo podpirala Ukrajino skozi celoten pristopni proces. Kljub stalnim napadom agresorja v Ukrajini vidimo velik reformni zagon. A kot vemo, je pot pridruževanja EU maraton, ne sprint. Evropski svet bo o naslednjih korakih odločil soglasno," je dejal Hahn, ki se ne udeležuje obiska komisije v Kijevu.

Razprave na današnjem srečanju Evropske komisije in ukrajinske vlade ter petkovem vrhu EU-Ukrajina v Kijevu se bodo po njegovih besedah osredotočile na korake, potrebne za nadaljnje usklajevanje ukrajinske zakonodaje z evropsko. Podlaga za razpravo bo analitično poročilo komisije, ki je bilo objavljeno danes. Gre za dodatek k mnenju Bruslja o ukrajinski prošnji za članstvo, je pojasnil komisar.

Komisija napoveduje nov paket v višini 400 milijonov evrov

Da bi podprli reformni proces in okrepili odpornost Ukrajine, komisija napoveduje nov paket pomoči tej državi v višini 400 milijonov evrov. Gre za humanitarno pomoč in dvostransko sodelovanje. Na dnevnem redu srečanj v Ukrajini je tudi podpora EU pri povojni obnovi Ukrajine, je povedal komisar. "Ponovna obnova Ukrajine pa ne more potekati ločeno od zagotavljanja ruske odgovornosti za vojaško agresijo. Grozodejstva, ki jih v Ukrajini izvaja Rusija, ne bodo ostala nekaznovana. Na mizi so vse možnosti, da bi zagotovili celovito preiskavo in pregon," je poudaril.