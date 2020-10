Čilska policija med protestom 16-letnika vrgla z mostu

Manj kot mesec dni pred volitvami, na katerih bodo prebivalci Čila odločali o usodi ustave iz časa Pinocheta, policija proteste v prestolnici Santiago nasilno zatira, piše Guardian. V petek zvečer je policija poskušala razgnati zbrane protestnike, ki so se zbrali na trgu Plaza Italia, s solzivcem in vodnimi topovi, izbruhnilo je nasilje.

"Ko so protestniki bežali, smo videli policista, ki je prestregel fanta in ga vrgel z mostu," pravi protestnik Pavel Pavelic Jofre. Doda, da sta mu šla pomagat dva protestnika iz njihove skupine, ga stabilizirala, pomagali so tudi gasilci, 16-letnika pa so nato odpeljali v bolnišnico. Bil naj bi v stabilnem stanju.

Tiskovni predstavnik čilskih "carabinerosov"v izjavi za javnost ni izključil, da so policisti odgovorni za incident, a dodal svoje mnenje, da je fant verjetno "izgubil ravnotežje in sam padel med aretacijo". Trdil je tudi, da ima policija lastni posnetek dogodka, ni pa želel povedati, kaj prikazuje.

Na čilsko policijo že dlje časa letijo obtožbe o nasilju in brutalnosti. Čilska opozicija je po tem, ko je omenjeni posnetek prišel v javnost, k odstopu pozvala vodja carabinerosov, generala Maria Rozasa.