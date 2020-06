V 'Operaciji lepota' mestece brez koronavirusa ponuja hiške za en evro

Številna italijanska mesta, ki so jih domačini zapustili, so v preteklosti nove prebivalce vabila s privlačnimi ponudbami – nepremičnina za en evro. Tem se je sedaj pridružilo tudi mestece Cinquefrondi, ki leži na jugu italijanskega škornja. Morebitne nove someščane pa privabljajo tudi z geslom "covid-free" oziroma 'mestece brez koronavirusa'.

Glavni cilj ponudbe nepremičnin za en evro je podoben tistim pri drugih italijanskih mestecih in vaseh – obrniti proces izseljevanja. Mlajša generacija se namreč v iskanju zaposlitve množično izseljuje v druge, predvsem večje kraje. Župan Cinquefrondija Michele Conia pravi, da gre za tako pomembno nalogo, da ji je nadel posebno ime – Operacija lepota. "Iskanje novih lastnikov za številne zapuščene hiše je ključni del operacije, ki sem jo zagnal, da bi obnovili izgubljene dele mesta," je dejal za CNN. "Vzpenjamo se med dvema hriboma in dvema morjema, v bližini teče neokrnjena reka, plaže se nahajajo 15 minut stran. A celotni predeli mojega mesta so zapuščeni, s praznimi hišami, ki so nestabilne." Kljub temu, da je bil izbruh koronavirusa v Italiji med najhujšimi na svetu, v Cinquefrondiju niso zabeležili niti ene okužbe.

Ponudba nepremičnin za en evro, je sicer v Cinquefrondiju nekoliko drugačna. Običajno mesteca želijo, da se novi meščani ob nakupu zavežejo, da bodo nepremičnino obnovili, in pri tem zahtevajo tudi polog v višini do 5000 evrov, ki se mu kupec odpove, če mu v roku treh let ne uspe obnoviti nepremičnine. V Cinquefrondiju pa nove lastnike nepremičnin čaka 'le' morebitna kazen v višini 20.000 evrov, če v treh letih ne dokončajo del. A to ni ravno verjetni scenarij – v drugih mestih s podobnimi ponudbami so novi lastniki hiš obnovitve v povprečju dokončali pred rokom, v enem do dveh let. "Prosimo le za nekaj zagotovitev, da se bo novi lastnik zavezal temu projektu," pravi župan. Ob hiškah za en evro, ki so nekoč pripadale obrtnikom ali kmetovalcem, pa župan ponuja tudi nekaj obnovljenih nepremičnin po nizkih cenah. Ponujene hiše se večinoma nahajajo v zgodovinskem, starem delu mesteca Cinquefrondi – ime, ki pomeni "pet vasi", kar naj bi predstavljalo zgodnje grške naselbine, ki so se kasneje združile v eno mestece, še poroča CNN.

