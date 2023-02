Ciper Turčiji ponudil pomoč pri reševanju. Ta je ponudbo zavrnila

Turčija naj bi sicer ponudbo sprva sprejela, kasneje pa je "ponudbo prijazno zavrnila". Ob tem so ciprski predstavniki zapisali, da svoje ponudbe kljub zavrnitvi ne bodo umaknili. Prav tako so se svojim reševalcem civilne zaščite zahvalili, ker so "vedno in povsod pripravljeni reševati življenja".

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Cipra Demetris Demetriou je sicer že na prvi dan potresov dejal, da "gre za humanitarno vprašanje in v teh primerih ni prostora za politiko". Ciprsko ministrstvo je ob tem družinam in žrtvam izrazilo sožalje.

Število življenj, ki so jih terjali ponedeljkovi uničujoči potresi v Turčiji in Siriji, še naprej nezadržno narašča in je že preseglo 22.000. Reševalci bijejo bitko s časom, pri čemer jih ovira hud mraz. Tla na območju so še vedno nemirna, zjutraj so tako denimo v Turčiji zabeležili nov potres z magnitudo 4,7.