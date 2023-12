Žalostni prizori: Drinsko jezero še vedno prekriva na tone smeti

O ekološki katastrofi bosanski mediji poročajo že več let, fotografije močno onesnaženega jezera pa so preplavile tudi svetovne medije. Kljub skoraj vsakodnevnim opozorilom okoljevarstvenikov, da se akumulacijsko jezero postopoma spreminja v smetišče, se pristojne institucije ne odzovejo, poroča portal klix.ba.

Odpadki sicer prihajajo iz treh držav, poleg BiH še iz Srbije in Črne gore.

"Danes smo priča enakim prizorom kot vsako leto v Višegradu. Več tisoč kubičnih metrov odpadkov je prispelo v tovarno in delavci elektrarne so že začeli zbirati in odvažati odpadke. Moram poudariti, da je bilo za ta večletni problem narejenega bolj malo, ministrstva iz treh držav se redno sestajajo, vendar javnost ne vidi nobenih zaključkov teh sestankov, jasno pa je viden problem, ki se ponavlja iz leta v leto," pravi aktivist iz ekološkega društva Eko Višegrad Dejan Furtula.

Kot še poroča bosanski portal, tamkajšnja hidroelektrarna odstranjuje odpadke, a problema ne more rešiti sama, še posebej v času deževja in taljenja snega. Lokalne prebivalce pozivajo, naj spremenijo svoje navade in v reko ne odlagajo odpadkov, institucije pa pozivajo, naj sprejmejo potrebne ukrepe.