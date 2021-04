Dobiček tehnološkega velikana Alphabet poskočil za 162 odstotkov

Zaslužek podjetja Alphabet, ki je lastnik Googla, je v prvem četrtletju močno poskočil. Ker so ljudje, ki so med pandemijo ostali doma, začeli uporabljati več njihovih storitev, jim je čisti dobiček poskočil za kar 162 odstotkov in konec marca dosegel rekordnih 14,8 milijarde evrov. Alphabetove delnice pa so po objavi poslovnih rezultatov v trgovanju po zaprtju borznega parketa pridobile skoraj pet odstotkov.

V času pandemije so tisti, ki so ostali doma, začeli uporabljati več storitev podjetja Alphabet, ki je tudi matično podjetje giganta Google. S tem pa je čisti dobiček podjetja v prvem četrtletju 2021 narasel za kar v 162 odstotkov in trenutno dosega dobrih 14,8 milijarde evrov oz. 17,9 milijarde ameriških dolarjev, saj se je prihodek od oglaševanja povečal kar za tretjino. Porast je prišel ravno v času, ko se tehnološki velikan sooča s povečanim nadzorom nad svojo močjo, pandemija pa ljudi bolj kot kdaj koli prej usmerja v internet. Podjetje je namreč dejalo, da je za rekordni poskok dobička, zaslužena prav povišana aktivnost potrošnikov na spletu, poročaBBC.

icon-expand Konec marca so dosegli rekordnih 14,8 milijarde evrov. FOTO: AP

"V zadnjem letu so se, da bi ostali informirani, povezani in da bi se zabavali, ljudje posluževali iskanja prek Googla in še številnih drugih spletnih storitev," je dejal izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai. Tudi analitiki so pričakovali dobre rezultate, saj se gospodarstva po vsem svetu še naprej odpirajo, kar je spodbudilo večjo porabo za spletno oglaševanje. Ta dohodek se je odražal tudi pri podjetju Googlove, kjer je v prvem četrtletju dohodek poskočil za 30 odstotkov ter dosegel dobrih 26,4 milijarde evrov (31,9 milijarde dolarjev), prodaja na YouTubu pa za 49 odstotkov torej na slabih pet milijard evrov (šest milijard dolarjev). V podjetju so sicer izpostavili velike priložnosti, ki jih je pandemija prinesla malim podjetjem. "Potrošniki več časa preživljajo na spletu, več kupujejo na spletu in pripravljeni so preizkusiti nove znamke ter podpreti lokalna podjetja," je ocenil glavni poslovni direktor Googla Philipp Schindler ob predstavitvi poslovnih rezultatov.

icon-expand Google brskalnik je močno pripomogel k povečanem dobičku. FOTO: Thinkstock

Pandemija je okrepila tudi zaslužke Googla na področju računalništva v oblaku; ti so se z 2,2 milijarde evrov (2,7 milijarde dolarjev) v prvem trimesečju leta 2020 v tem obdobju letos okrepili na štiri milijarde. Na tem področju je sicer Google šele tretji in precej zaostaja za ponudbo vodilnega Amazona s storitvijo Amazon Web Services ter za Microsoftovo platformo Azure. V Alphabetu so zatrdili, da bodo še naprej krepili svoje inženirske kadre in vlagali tudi v pisarne, čeprav se v svetu vse bolj krepi hibridni način dela v pisarni in na daljavo. "Cenimo združevanje ljudi v pisarni," je dejala glavna finančnica podjetja Ruth Porat. "Želimo zagotoviti več prostora na zaposlenega, zato bomo tudi v hibridnem delovnem okolju potrebovali prostor,"je dodala.

icon-expand Sundar Pichai, izvršni direktor Alphabeta FOTO: AP

Sophie Lund-Yates, kapitalska analitičarka pri Hargreaves Lansdown, je dejala, da je Alphabet sicer znan po svoji 'start-up' kulturi, "vendar pa da je ta tehnološki gigant pravzaprav le oglaševalsko podjetje". "Koronavirus je povzročil, da so se velike vsote denarja preusmerile v spletno nakupovanje in prav zato je ta nepregledna družina Alphabetovih podjetij, ki se ukvarjajo z digitalnim oglaševanjem, tako skokovito narasla." Edina težava, s katero se podjetje sooča, je nadaljevanje regulativnih ukrepov glede vprašanj, kot sta konkurenca in zasebnost. Zadnji spor se je pojavil v ponedeljek, ko je televizijsko podjetje Roku Google obtožilo, da je s protikonkurenčnim vpletanjem koristil svojim podjetjem YouTube in strojni opremi. Medtem pa ameriški in evropski regulatorji še naprej razpravljajo o poostrenem nadzoru Googla in drugih tehnoloških velikanov, vendar se še niso dogovorili o zakonodaji. Na podlagi dobrih rezultatov so se delnice Alphabeta v trgovanju po urah povečale za 4,5 odstotka.