Čistilce oken na istanbulskem nebotičniku premetavali močni vetrovi

V torek so se delavci, ki so čistili okna poslovnega nebotičnika v Istanbulu, soočili s hudimi težavami, ko je območje zajelo neurje, medtem ko so na vrveh viseli več metrov od tal.

Mimoidoči so trenutek, ko so se delavci močno oklepali vrvi, med tem ko so te nevarno zibale po zraku, posneli s svojimi telefoni.