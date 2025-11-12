Čistilce oken na istanbulskem nebotičniku premetavali močni vetrovi

V torek so se delavci, ki so čistili okna poslovnega nebotičnika v Istanbulu, soočili s hudimi težavami, ko je območje zajelo neurje, medtem ko so na vrveh viseli več metrov od tal.
Mimoidoči so trenutek, ko so se delavci močno oklepali vrvi, med tem ko so te nevarno zibale po zraku, posneli s svojimi telefoni.
Delavci so se skušali varno spustiti z višine, a jim je to uspelo šele po približno dveh urah in pol, poroča turški časnik Haberler.
Tovrstni dogodki so redki, a so se v preteklosti že dogajali. Pred štirimi leti se je na Kitajskem končal celo s smrtjo dveh delavcev, ki sta bila na visečem odru, ko ju je ujela nevihta. Delavca je skupaj z visečim odrom večkrat zabilo v okna nebotičnika, pri tem pa sta utrpela tako hude poškodbe, da sta umrla.
