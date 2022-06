Čistili bodo še mesece: 'Kar sem ustvarjal celo življenje, je uničeno'

Domačini so sicer začeli z odpravljanjem posledic, je pa škoda ogromna. "To ne bo sprint, ampak maraton, čistili bomo še mesece," je za medije dejal predstavnik civilne zaščite Daniel Fellner .

"Razmere ocenjujemo tri- do štirikrat na dan," je sicer po poročanju krone.at dejal župan Gerald Ebner. Pristojni računajo, da bo do večera z elektriko oskrbljena večina gospodinjstev, vsem se tudi trudijo zagotoviti oskrbo s pitno vodo.

Župan pravi, da je neurje uničilo nešteto hiš, zato je že odprt račun, kamor upajo, da se bodo natekle donacije za obnovo. Domačini so v šoku, so pa za vse, ki so to potrebovali, zagotovili začasne domove.

Več kot deset ljudi so sicer iz domov, ki jih je zasulo blato, rešili s helikopterjem. Med njimi je bila po poročanju ORF tudi družina Zlattinger. Kdaj, če še kdaj, bodo lahko spet vstopili v domačo hišo, ne vedo. Blato, korenine in naplavine – vse to je zasulo spodnji del hiše. Policisti so morali družino na varno spraviti s pomočjo lestve. "Resnično ne vem, ali bo spodnji del hiše še primeren za življenje. Nimam večjega upanja," je dejala Birgit Zlattinger. Dom so zapustili le z mačkami in nekaj najnujnejšimi potrebščinami, potem pa jih je helikopter odpeljal na varno nekaj kilometrov stran.

Veseli so, ker so bile na varnem vsaj živali na višjem pašniku, jih pa skrbi za prihodnost. "Kar sem ustvarjal celo življenje, je uničeno. Vse smo si uredili, zdaj pa bo več let spet gradbišče," v šoku pove Rudolf Zlattinger. Njegovi sosedje so medtem lahko ostali doma; njihov dom je divjanje narave na srečo le oplazilo.