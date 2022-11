Čistilki turistom pojedli bonbone in se zastrupili s THC-jem

Po zaužitju gumijastih bonbonov sta obe ženski padli v hudo psihofizično stanje. Zaradi halucinacij so ju namestili v dubrovniško bolnišnico. "Pri zaužitju THC-ja lahko pride do halucinacij, anksioznosti, hitrega bitja srca, znojenja, slabosti in težkega dihanja. Odvisno od tega za katere psihoaktivne droge gre, kako se ljudje nanje odzivajo, ali so že bili v stiku z njimi, ali so do njih že odporni," je simptome razložila psihiatrinja iz dubrovniške splošne bolnišnice dr. Bernarda Hajdić.

Ko se je s sladkarijo zastrupila še druga ženska, se je v primer vpletla tudi policija, ki je bonbone poslala na strokovni pregled. "Strokovnjaki so ugotovili, da vsebujejo THC," je v izjavi za medije dejal vodja oddelka dubrovniške kriminalistične policije Zoran Tikvica. Policisti so ugotovili tudi, da sta več kot pol kilograma bonbonov v apartma prinesla kanadska državljana, zato so jima odvzeli potni list. "Priprli ju nismo, saj substance nista prodajala, ampak so jo občanke po naključju zaužile same. Zaenkrat tako ostajata v prekršku," je povedal glavni kriminalist.

Na Hrvaškem take zastrupitve pogoste

Izdelki v THC-jem so sicer v nekaterih evropskih državah legalni, zato se pogostokrat zgodi, da se na Hrvaškem kateri izmed domačinov nevede zastrupi s hrano, ki jo na dopust prinesejo turisti. Psihiatrinja Hajdić je opisala primer gospoda, ki je prav tako med pospravljanjem stanovanja pojedel čokoladico s THC-jem. Zaradi velike vsebnosti droge je haluciniral dva dni, piše Index.hr.

Letos se je podoben primer zgodil na ladji ob Korčuli, ko je eden izmed članov posadke jedel bonbone s THC-jem, ki jih je našel v ladijski kabini. Tam sta jih pustili dve tujki, ki sta sicer v času zastrupitve Hrvaško že zapustili.

Stroka pa zaradi tega opozarja, naj ljudje ne uživajo izdelkov, katerih izvora in vsebine ne poznajo. Ob tem so poudarili, da morajo biti posebno pozorni na otroke, saj so tovrstne snovi lahko zanje še bolj nevarne.