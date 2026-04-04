Tujina

Čistke v Pentagonu ter 'negotovost in paranoja' ministra za vojno

Washington, 04. 04. 2026 16.38 pred 24 dnevi 2 min branja 75

Avtor:
M.V.
Pete Hegseth

Kaj se skriva za zadnjimi zamenjavami v vrhu ameriške vojske? Je to neuspeh izhodiščne strategije v vojni proti Iranu ali notranji boji v Pentagonu in Beli hiši? New York Post cilja na slednje. Minister za obrambo oz. vojno Pete Hegseth naj bi se namreč ustrašil, da bi ga lahko na položaju zamenjal sekretar Dan Driscoll, zato je sprožil čistko, ki je odnesla več visokih časnikov.

Pete Hegseth je v četrtek pozval k odstopu načelnika generalštaba ameriške vojske, generala Randyja Georgea – tesnega sodelavca Dana Driscolla. Vse to je storil med vojno na Bližnjem vzhodu, ne da bi javno pojasnil svojo odločitev.

"Vse to je posledica negotovosti in paranoje, ki jo je Pete razvil po Signalgatu. Žal to spodbujajo nekateri njegovi najbližji sodelavci, ki bi morali umirjati razmere," je dejal eden od uradnikov, pri čemer se je skliceval na Hegsethov skupinski klepet z uradniki nacionalne varnosti iz marca 2025, v katerem je bil pomotoma tudi novinar in je kot kaže vseboval zaupne podatke.

V okviru sprememb sta bila odpuščena še dva generala - general David Hodne, ki je vodil Poveljstvo za preoblikovanje in usposabljanje, in generalmajor William Green, s kratko razlago ministrstva, da je "čas za spremembo vodstva".

Randy George
Randy George
FOTO: Profimedia

Vir blizu administracije predsednika Donalda Trumpa je za časnik New York Post izjavil, da obstaja resen konflikt med Hegsethom in Driscollom ter da so mu iz Bele hiše povedali, da Driscolla trenutno ne more odpustiti. "Hegseth je zelo zaskrbljen zaradi možnosti, da bi ga zamenjali, in ve, da je Driscoll eden glavnih kandidatov za njegovega naslednika. Zato cilja na vse, za katere meni, da so blizu Driscollu," je dodal vir.

Driscoll je dolgoletni prijatelj podpredsednika J. D. Vancea. Skupaj sta študirala na Pravni fakulteti Yale po služenju v iraški vojni. Njegovo ime se je že prej pojavljalo kot morebitna zamenjava za Hegsetha, ministrove skrbi pa so se še povečale, ko je Driscoll prevzel vlogo pogajalca v rusko-ukrajinski vojni.

Hegseth se je že od samega začetka svojega mandata soočal z vrsto polemik, ki so omajale njegov položaj v Pentagonu. Nekatera poročila kažejo, da bi ga Donald Trump lahko krivil za neuspeh v vojni z Iranom. Nekateri menijo, da se mi zaradi tega tudi maja stolček in da bi se predsednik lahko odločil za njegovo razrešitev.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AJOJ_SI
06. 04. 2026 14.29
Ta bi moral biti minister za v norišnico...
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
05. 04. 2026 21.03
Donči......naj ostanejo samo zvesti. Druge odstrani.
Odgovori
+0
1 1
Nidani
05. 04. 2026 11.07
A ni skrajno nenavadno, da sektaši nočejo videti vzporednic z našim plešastim Trumpom?!
Odgovori
+5
5 0
borjac
05. 04. 2026 10.05
Filmski producent Pete Hegseth je postal Obrambni minister in o tem nima pojma o pojmu , on misli da snema film , ljudje pa umirajo , v svoji nemoči in nemoči predsednika Trumpa pošiljata vrhunske generale in častniški kader iz Pentagona v penzijo , tiste seveda ki se uprejo neumnim odločitvam , malce me spominja na Dolfeta ki je generalu Von Paulusu , na njegov predlog da se umaknejo pred Rusi pri Stalingradu , odgovoril Nemci se ne umikamo , in Sovjetska vojska jih je stisnila v klešče ter zajela 1 milijon Nemških vojakov.....
Odgovori
+7
7 0
Vera in Bog
05. 04. 2026 09.58
Ubogi človek ta položaj ni zate
Odgovori
+1
2 1
bronco60
05. 04. 2026 08.59
Hegsethu so šteti dnevi , je luzer, kako je sploh prišel do ministra??
Odgovori
+9
9 0
borjac
05. 04. 2026 10.07
Trump ga je tja postavil , Trump še zmeraj misli da je vodenje ZDA Realitiy show.
Odgovori
+9
9 0
Posteni
05. 04. 2026 08.57
Jooj spet jokcanje dovcerajsnjih podpornikov trampa .. neprecenljivo..
Odgovori
+2
4 2
Gram
04. 04. 2026 21.34
Tip je neumen in zelo zloben.
Odgovori
+15
15 0
petb
06. 04. 2026 13.38
V krogu neumnih in zelo zlobnih.
Odgovori
+2
2 0
BMReloaded
04. 04. 2026 21.28
Iran je zmagal...ze prvi dan. Sem izjemno vesel.
Odgovori
+10
11 1
Aristotle
04. 04. 2026 20.55
Da ti je šef tak pajac kot je Segeth...bog ne daj
Odgovori
+14
14 0
JAZsemTI
04. 04. 2026 21.34
Serpentinškov kaliber😏
Odgovori
-6
1 7
Slavko BabIč
05. 04. 2026 08.46
Kaliber ala Hojsl!
Odgovori
+4
5 1
osservatore
04. 04. 2026 20.55
Obrambni strokvnjak Pete Hegseth je res eminenten, enkraten, nepogrešljiv, strokovni stručkovnjak -- samo za hamburgerje. Še večji strokvnjak za vojaške hamburgerje pa je sam oranžni trol.
Odgovori
+15
15 0
optimist11
04. 04. 2026 20.53
Študij na vojaški akademiji. najbrž udeležba v kaki vojni, 30 let staža , pa pride Epsteinov človek in te odstavi. Generali, kaj nimate nič ponosa , da bi se uprli?
Odgovori
+14
15 1
Komentatorskijunky
04. 04. 2026 20.44
če bo šlo tako naprej, bodo DT-ja odnesli kar iranski verski vodje.
Odgovori
+12
12 0
Bolfenk2
04. 04. 2026 20.40
Izgubljata vojno ZDA in Izrael.
Odgovori
+13
13 0
Petur
04. 04. 2026 19.51
za reševanje svoje glave mu ji mar na tisoče življenj..nadu tež,vidi se že hitro po obnašanju..rumeni je pa tako iztirjen bolnik..
Odgovori
+11
11 0
gmajna
04. 04. 2026 19.50
Sam da pricno krste vozit
Odgovori
+9
9 0
Petur
04. 04. 2026 19.39
da bi rešil svojo glavo in rit mu ni mar tisoče življenj...rumeni je pa tako ponoreli nadu tež...
Odgovori
+10
10 0
JAZsemTI
04. 04. 2026 19.04
Ko bi bili muha na zidu in slišali kako ameriški generali zaradi tega debakla peglajo Trumpa, Rubia in Hegsetha. Ne bi bilo nič čudnega, če bi se tam zgodil vojaški prevrat saj je razen vojske vse pokvarjeno in izrojeno.
Odgovori
+16
17 1
JAZsemTI
04. 04. 2026 18.57
ZDA vladajo diletanti in tajkuni. To je očitno po tem kako blevetajo in se obnašajo v prepričanju, da se bo cel svet vdal njihovim bedarijam. Dokler so samo ekonomsko posiljevali planet jim je še nakako uspevalo zdaj pa so nasedli na iranski skali. Pa saj se je to napovedovalo a kaj ko ti bizgeci živijo v svojem svetu fantazij in utvar, kar smo že imeli možnost videti pri faliranem malarju🤔
Odgovori
+12
14 2
LukaS8
04. 04. 2026 18.57
Jaz samo čakam, da se Janša znaje v Epstein dosjejih. Kot žrtev.
Odgovori
+14
17 3
ActiveS
04. 04. 2026 19.00
🤣
Odgovori
+6
7 1
anatomija
04. 04. 2026 21.33
da si na tem seznamu rabiš ja..a. Torej ne upaj . ni možnosti
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
