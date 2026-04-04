Čistke v Pentagonu ter 'negotovost in paranoja' ministra za vojno

Pete Hegseth je v četrtek pozval k odstopu načelnika generalštaba ameriške vojske, generala Randyja Georgea – tesnega sodelavca Dana Driscolla. Vse to je storil med vojno na Bližnjem vzhodu, ne da bi javno pojasnil svojo odločitev.
"Vse to je posledica negotovosti in paranoje, ki jo je Pete razvil po Signalgatu. Žal to spodbujajo nekateri njegovi najbližji sodelavci, ki bi morali umirjati razmere," je dejal eden od uradnikov, pri čemer se je skliceval na Hegsethov skupinski klepet z uradniki nacionalne varnosti iz marca 2025, v katerem je bil pomotoma tudi novinar in je kot kaže vseboval zaupne podatke.
V okviru sprememb sta bila odpuščena še dva generala - general David Hodne, ki je vodil Poveljstvo za preoblikovanje in usposabljanje, in generalmajor William Green, s kratko razlago ministrstva, da je "čas za spremembo vodstva".
Vir blizu administracije predsednika Donalda Trumpa je za časnik New York Post izjavil, da obstaja resen konflikt med Hegsethom in Driscollom ter da so mu iz Bele hiše povedali, da Driscolla trenutno ne more odpustiti. "Hegseth je zelo zaskrbljen zaradi možnosti, da bi ga zamenjali, in ve, da je Driscoll eden glavnih kandidatov za njegovega naslednika. Zato cilja na vse, za katere meni, da so blizu Driscollu," je dodal vir.
Driscoll je dolgoletni prijatelj podpredsednika J. D. Vancea. Skupaj sta študirala na Pravni fakulteti Yale po služenju v iraški vojni. Njegovo ime se je že prej pojavljalo kot morebitna zamenjava za Hegsetha, ministrove skrbi pa so se še povečale, ko je Driscoll prevzel vlogo pogajalca v rusko-ukrajinski vojni.
Hegseth se je že od samega začetka svojega mandata soočal z vrsto polemik, ki so omajale njegov položaj v Pentagonu. Nekatera poročila kažejo, da bi ga Donald Trump lahko krivil za neuspeh v vojni z Iranom. Nekateri menijo, da se mi zaradi tega tudi maja stolček in da bi se predsednik lahko odločil za njegovo razrešitev.
