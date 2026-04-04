Čistke v Pentagonu ter 'negotovost in paranoja' ministra za vojno

Pete Hegseth je v četrtek pozval k odstopu načelnika generalštaba ameriške vojske, generala Randyja Georgea – tesnega sodelavca Dana Driscolla. Vse to je storil med vojno na Bližnjem vzhodu, ne da bi javno pojasnil svojo odločitev.

"Vse to je posledica negotovosti in paranoje, ki jo je Pete razvil po Signalgatu. Žal to spodbujajo nekateri njegovi najbližji sodelavci, ki bi morali umirjati razmere," je dejal eden od uradnikov, pri čemer se je skliceval na Hegsethov skupinski klepet z uradniki nacionalne varnosti iz marca 2025, v katerem je bil pomotoma tudi novinar in je kot kaže vseboval zaupne podatke.

V okviru sprememb sta bila odpuščena še dva generala - general David Hodne, ki je vodil Poveljstvo za preoblikovanje in usposabljanje, in generalmajor William Green, s kratko razlago ministrstva, da je "čas za spremembo vodstva".