CL-415 pristajal, da bi zajel vodo, ko mu je pot prekrižal vodni skuter

Turški opazovalci so bili zgroženi nad potezami več plovil, ki so zapirala pot letalom, saj v tem zalivu niso pristala prvič – tisti dan so bila zelo pogosta. Ko je oseba na vodnem skuterju zaprla pot letalu, je pilot moral zavirati. Najhujše pa je, da je letalo, namesto da bi nemudoma poletelo in gasilo požare, potrebovalo kar 35 minut, da je bilo spet v zraku. Kot pravijo na turških portalih, je bilo najprej treba vodo izčrpati iz letala, poleteti in spet zajeti vodo. Na posnetku je vidno tudi drugo letalo, ki pa uspešno zajame vodo in poleti gasilcem na pomoč.

Vprašanje, ki zdaj zaposluje turške oblasti, pa je, ali bi morala policija zapreti pristanišča, da bi se izognila takšnim primerom.