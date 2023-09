Član posadke moškega z uvozne klančine trajekta potisnil v smrt

Na družbenih omrežjih je zakrožil videoposnetek, ki prikazuje dva člana posadke trajekta, ki sta se ob izplutju ladje sprla z moškim, ki je zadnji trenutek skočil na uvozno klančino. Osebje je moškega, ki se je skušal vkrcati, večkrat potisnilo nazaj na pomol, naposled pa se je trajekt od pomola toliko odmaknil, da je moški med klančino in pomolom zdrsnil v morje.

Videoposnetek z drugega zornega kota pokaže, da je moškega zaradi moči propelerjev trajekta posrkalo pod penečo se vodo. Ni znano, ali se je ponesrečenec udaril v glavo zaradi padca s trajekta, so pa oblasti kasneje 36-letnega Antonisa Kariotisa v vodi našle mrtvega, poroča grški portal Greek Reporter.

Trajekt Blue Horizon naj bi bil v času incidenta ravno namenjen v pristanišče Heraklion na Kerti. Zaradi smrti 36-letnika pa so ladji pozneje naročili, da se mora vrniti v pristanišče Pirej. Tam so oblasti aretirale kapitana in tri člane posadke, poroča grški medij. Vse štiri naj bi v sredo privedli na tožilstvo v Pireju.

Grški minister za pomorski promet Miltiadis Varviciotis je na družbenem omrežju zaradi tragičnega dogodka izrazil sožalje in potrdil, da izvajajo vse potrebne ukrepe, da bi ugotovili, kdo je v primeru odgovoren. Uradniki so povedali, da bodo v okviru tekoče preiskave v osrednji pristaniški upravi Pirej zbrali izjave o incidentu, vključno z izjavami očividcev in posadke.

Ladjarska družba Attica Group je v sredo sporočila, da je pretresena nad tragičnim incidentom. Zagotovili so, da bodo "sodelovali z vsemi pristojnimi organi, da bi temeljito preiskali incident." Attica Group je matična družba flote Superfast Ferries, flote Blue Star Ferries in flote Hellenic Seaways. Trajekt Blue Horizon lahko sprejme 1488 potnikov in prevaža 780 vozil. Po poročanju javne radiotelevizije ERT bo družba zamenjala posadko, ladja pa bo znova odplula proti Kreti.