Člani judovske sekte po obsežni raciji v džungli ubežali mehiškim oblastem

V raciji sta bila aretirana kanadski in izrelski državljan zaradi obtožb o posilstvu in trgovini z ljudmi, še dva iskana člana pa sta kompleks zapustila dva dni pred policijsko operacijo in sta na begu. Člani sekte so od leta 2014 živeli v Gvatemali, januarja letos pa so nezakonito vstopili v Mehiko in se naselili v džungli.

Mehiška policija je pred dnevi po večmesečni preiskavi, v kateri so sodelovali tudi z gvatemalskimi oblasti in zasebno ekipo iz Izraela (med njimi je bil tudi nekdanji agent izraelske obveščevalne službe Mosad), vdrla na posestvo judovske sekte. Tam so našli 26 članov skupine, med njimi tudi Izraelce z dvojnim državljanstvom.

Okoli 20 oseb so mehiške oblasti namestile v center za migrante, od koder so zdaj pobegnili, potem ko so napadli osebje. Kam so odšli, ni znano. Po poročanju AP naj bi jih pred centrom pobral tovornjak in odpeljal proti meji z Gvatemalo.

Sekta Lev Tahor je bila ustanovljena leta 1988, v njej pa naj bi bilo nekaj sto članov. Ti so se v zadnjih letih selili iz države v državo, potem ko so se znašli pod drobnogledom lokalnih oblasti. Člani sekte so se med drugim zatekli v ZDA, Severno Makedonijo, Maroko, Mehiko in Gvatemalo. Lani pozimi se je skupina pripadnikov za nekaj časa preselila v BiH, februarja pa državo zapustila.

V preteklosti so se že soočili z obtožbami o ugrabitvah, zlorabah in izkoriščanju otrok. Nekateri jih primerjajo s talibani zaradi strogih pravil oblačenja za ženske in deklice. Izraelsko sodišče jih je med drugim označilo za "nevarni kult".