Ena od Irank, ki so dobile azil v Avstraliji, si je premislila

Pet članic iranske nogometne delegacije je zaradi strahu za varnost, ker prejšnji teden pred tekmo proti Južni Koreji niso pele državne himne, v Avstraliji zaprosilo za humanitarne vizume in jih tudi prejelo. Dva dni pozneje sta se peterici pridružili še igralka Mohaddeseh Zolfi in članica podpornega osebja Zahra Soltan Meshkeh Kar. Sprva sta bili nastanjeni v hotelu na Gold Coastu, nato pa so ju odpeljali v policijski center v Brisbanu. A ena od njiju si je po pogovoru s soigralkami premislila in se vseeno odločila za odhod domov, poroča Al Jazeera. "V Avstraliji si ljudje lahko premislijo. Spoštujemo kontekst, v katerem se je tako odločila," je sporočil avstralski minister za notranje zadeve Tony Burke. "Žal so ji soigralke in trener pri sprejemanju te odločitve svetovali, naj se obrne na iransko veleposlaništvo. Posledično je iransko veleposlaništvo izvedelo za lokacijo drugih igralk, ki so se odločile ostati. Takoj sem dal navodilo, da se jih preseli, in to je bilo takoj izvedeno," je še dodal. Preostale igralke so tako iz varne hiše že premestili na drugo lokacijo.

Še enkrat so jih vprašali na letališču

Ponudba, da lahko ostanejo, je bila preostalemu delu delegacije ponovno predstavljena na letališču v Sydneyju, tik pred njihovim letom. "Zelo pomembna policijska prisotnost na letališču v Sydneyju je zagotovila, da so bile igralke ločene od iranskih spremljevalcev in so se z avstralskimi uradniki pogovarjale na štiri oči prek prevajalca, imele pa so tudi možnost poklicati družino," je pojasnil Burke. Povedal je tudi, da nekaterim ljudem, povezanim z ekipo, azil ni bil ponujen. Podrobnosti za to ni navedel. Po podatkih Avstralske radiotelevizije (ABC) so vizumi, ponujeni članom ekipe, veljavni 12 mesecev in so podobni tistim, ki so bili izdani prosilcem iz Ukrajine, Palestine in Afganistana.

Ostale igralke že odpotovale domov

Preostali člani ekipe in osebja so v torek zvečer – dva dni po tem, ko so izpadle iz azijskega pokala – odleteli iz Sydneyja v Kuala Lumpur in v sredo zgodaj zjutraj prispeli v Malezijo. Aktivist za človekove pravice Hadi Karimi je dejal, da so navijači videli vsaj tri igralke v avtobusu, ki so kazale mednarodni znak za pomoč. Vendar je vir blizu reprezentance za CNN izrazil dvom, da bi igralke sploh poznale pomen tega znaka.

Predsednik Avstralskega sveta za begunce Paul Power je opozoril, da obstaja resna skrb glede morebitnih posledic ob njihovi vrnitvi v Iran. "Pri oceni tveganja ne gre le za to, kako bi se odzvala vlada, temveč tudi za to, kako bi se odzvali drugi, ki bi jim lahko škodovali," je pojasnil. Športna novinarka Raha Pourbakhsh je za CNN povedala, da so družinam treh igralk, ki so zdaj pod zaščito policije, že grozili. Pogrešana naj bi bila tudi dva člana ekipe. Predsedniku iranske nogometne zveze Mehdiju Taju so medtem zavrnili vizum za prihod v Avstralijo, kjer naj bi ekipo pripeljal nazaj domov. Namesto njega je v državo odpotovala podpredsednica zveze Farideh Shojaei.

Iran jim sporoča: Čakamo vas odprtih rok

Zaskrbljenost za varnost igralk se je pojavila, potem ko je iranska državna televizija žensko nogometno ekipo označila za "izdajalke", ker pred prvo tekmo azijskega pokala v Avstraliji ni hotela peti državne himne.

