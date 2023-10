Članice EU dosegle dogovor o krizni uredbi na področju migracij

Na seji odbora stalnih predstavnikov Sveta EU so ti dosegli skupno stališče glede uredbe o kriznih razmerah, ki bo podlaga za pogajanja med Svetom EU in Evropskim parlamentom, so sporočili v Bruslju.

"Danes smo naredili velik korak naprej pri vprašanju, ki je ključno za prihodnost EU," je ob tem dejal španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska in dodal, da je unije zdaj v boljšem položaju, da do konca polletja z Evropskim parlamentom doseže dogovor o celotnem paktu o azilu in migracijah.