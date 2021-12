Članice EU dosegle dogovor o skupnih ukrepih v zdravstvenih krizah

Svet EU je danes dosegel politični dogovor o novi uredbi, ki se nanaša na nujne ukrepe v primeru izrednih razmer na področju javnega zdravja v EU. Z uredbo bo ustanovljen odbor za zdravstvene krize, ki bo usklajeval nabavo in dostop do zdravstvenih protiukrepov. Novost bo olajšala nakup zdravil, cepiv in surovin, aktivirala nujna sredstva ter omogočila spremljanje proizvodnih zmogljivosti v primeru novih zdravstvenih kriz, so zapisali v sporočilu.

Odboru bosta sopredsedovala Evropska komisija in država članica, ki trenutno predseduje Svetu. Po dogovoru se bo morala komisija pred ukrepanjem posvetovati z odborom. S tem bodo članice imele več besede pri sprejemanju odločitev.