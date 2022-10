Članice EU potrdile nov sveženj sankcij, Rusija kritična do cenovne kapice

V skladu s tem ukrepom bo prevoz nafte, pa tudi zagotavljanje storitev za prevoz, vključno z zavarovanjem in finančnimi storitvami, prepovedan, če je bila nafta prodana nad določenim cenovnim pragom. O višini cenovne kapice se morajo še dogovoriti države skupine G7, ki so usklajevale zadnje ukrepe proti Moskvi, in jo soglasno potrditi vseh 27 članic EU. Ta ukrep naj bi drastično zmanjšal ruske prihodke od nafte, hkrati pa lahko pripomore k stabilizaciji svetovnih cen energije, še navaja sporočilo Sveta EU.

Sveženj sankcij, ki je bil medtem objavljen tudi v Uradnem listu EU, je bil sprejet v odziv na "stalno stopnjevanje in nezakonito vojno Rusije proti Ukrajini, vključno z nezakonito priključitvijo ukrajinskega ozemlja na podlagi 'lažnih' referendumov, mobilizacijo dodatnih vojakov in izrekanjem jasnih jedrskih groženj", so še pojasnili pri Svetu EU.

"Dogovorjeni sveženj sankcij vključuje vrsto ostrih ukrepov, s katerimi bo EU okrepila pritisk na rusko vlado in gospodarstvo, oslabila ruske vojaške zmogljivosti in prisilila Kremelj, da plača za nedavno zaostrovanje razmer," so zapisali v sporočilu Sveta EU. "Ta novi sveženj sankcij proti Rusiji je dokaz naše odločenosti, da ustavimo Putinov vojni stroj in se odzovemo na njegovo najnovejšo eskalacijo vojne z lažnimi referendumi in nezakonito priključitvijo ukrajinskih ozemelj," je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell .

Med sankcijami tudi prepoved uvoza nekaterih izdelkov

Sveženj, ki ga je prejšnji teden predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, vključuje tudi prepoved uvoza dodatnih ruskih izdelkov, s čimer se bodo prihodki Rusije po navedbah Bruslja zmanjšali za sedem milijard evrov. Med temi so izdelki iz jekla, materiali, ki se uporabljajo v industriji nakita, kot so kamni in dragocene kovine, poleg tega pa tudi plastika, papir in kozmetika. Bruselj predlaga tudi razširitev seznama izdelkov, katerih izvoz v Rusijo je prepovedan.

"Dodatno omejujemo ruske uvozne in izvozne zmogljivosti, ob tem pa se osvobajamo energetske odvisnosti od Rusije. Sprejeli smo tudi ukrepe proti osebam, odgovornim za nezakonito priključitev ukrajinskih ozemelj. EU bo Ukrajini stala ob strani tako dolgo, kot bo potrebno," je pri tem pojasnil Borrell.

EU tako širi seznam posameznikov in pravnih oseb, za katere veljajo sankcije, med drugim zaradi sodelovanja pri organizaciji spornih referendumov na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Članice so sklenile uvesti omejevalne ukrepe še za 30 posameznikov in sedem pravnih oseb zaradi dejanj, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Na seznamu se je tako znašel tudi kontroverzni ruski desničarski nacionalist Aleksander Dugin.

Pri EU so sankcije proti Duginu utemeljili, rekoč da je "ideološko in teološko upravičeval aneksijo Krima in rusko agresivno vojno proti Ukrajini, ki jo je videl kot 'osvoboditev' Ukrajine od vpliva Zahoda". Sankcije so prizadele tudi ruska pevca Julijo Čičerino in Nikolaja Rastorgujeva, ki ju EU skupaj z ostalimi sankcioniranimi posamezniki vidi kot del "ekosistema dezinformacij in manipulacije informacij v Kremlju".

Med sankcioniranimi so tudi predstavniki ruskega obrambnega sektorja, denimo Alan Lušnikov, ki je največji delničar proizvajalca orožja JSC Kalashnikov Concern, ter predsednica ruske državne volilne komisije Ela Pamfilova. Poleg tega sveženj vključuje še dodatne prepovedi trgovanja z orožjem, prepoved opravljanja funkcij v upravnih organih nekaterih podjetij v ruski državni lasti za državljane EU in prepoved ponujanja določenih storitev v Rusiji.

Potrditev dogovora o novem svežnju sankcij je pozdravila tudi Evropska komisija. EU je doslej sprejela že sedem svežnjev sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, ki se je začela konec februarja. Zadnjega, ki med drugim vključuje prepoved uvoza ruskega zlata, so članice potrdile julija.

Rusija kritična do cenovne kapice za nafto

Ruske oblasti so kritizirale uvedbo cenovne kapice za rusko nafto. Odločitev EU so označile za absurd, ki bo po njihovem mnenju imel uničujoč učinek na energetske trge in s tem škodil praktično vsem državam.

"Številne države razumejo nesmiselnost korakov, ki jih zdaj obravnavajo v EU in jih spodbujajo ZDA," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in pri tem imel v mislih uvedbo cenovne kapice za rusko nafto. Rusija bo na nove sankcije EU odgovorila s preusmeritvijo izvoza nafte v tiste države, ki so pripravljene sodelovati z njimi, kot je recimo Indija, je dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Hkrati je Peskov pozdravil odločitev razširjene skupine velikih dobaviteljic nafte Opec+, ki namerava z novembrom skupni obseg črpanja nafte zmanjšati za dva milijona 159-litrskih sodov dnevno. "Cilj tega ukrepa je stabilizirati naftni trg, kar pa si želijo vsi," je še dodal.