Članice EU potrdile zamrznitev ruskega premoženja za nedoločen čas

Predstavniki članic EU so potrdili spremembo pravne podlage za zamrznitev ruskega državnega premoženja na ozemlju EU. V skladu s pretekli teden predstavljenim predlogom Evropske komisije bo po novem podlaga za zamrznitev člen 122 pogodbe o delovanju EU, ki v izrednih gospodarskih okoliščinah omogoča, da države članice v Svetu EU določeno odločitev sprejmejo brez sodelovanja Evropskega parlamenta.

"Pisni postopek je zaključen, 25 držav je bilo za, dve pa proti," je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil neimenovan evropski diplomatski vir, pri čemer ni navedel, kateri državi sta bili proti. Za uradno potrditev spremembe pravne podlage je zadostovala kvalificirana večina, torej najmanj 15 članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vsega prebivalstva unije.

Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je že v četrtek po srečanju evroskupine dejal, da so države članice dosegle dogovor, ki bo prispeval tudi k pogovorom o uporabi zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu.

Zamrznitev ruskega premoženja bo namreč s tem na trdnejši podlagi, ob tem pa se ne bo treba več zanašati na podaljševanje zamrznitve v okviru sankcij proti Rusiji na vsakih šest mesecev, za kar je potrebno soglasje članic. To je vedno znova blokirala Madžarska.

Rusija bi v skladu s predlogom okoli 210 milijard evrov premoženja, ki je na ozemlju EU zamrznjeno v okviru sankcij zaradi agresije na Ukrajino, prejela šele, ko ruska dejanja ne bodo več predstavljala bistvenega tveganja za evropsko gospodarstvo in ko bo Ukrajini poplačala vojno škodo.

Ruska centralna banka je medtem ravno danes naznanila tožbo proti finančni družbi Euroclear s sedežem v Belgiji, ki hrani večino ruskih sredstev, zamrznjenih v okviru evropskih sankcij. Zamrznitvi ruskega premoženja v EU za nedoločen čas nasprotuje tudi Madžarska, ki je prav tako zagrozila s pravnimi ukrepi.