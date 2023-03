Članice EU preložile odločanje o prepovedi nekaterih vozil

Namestniki stalnih predstavnikov držav članic pri EU so se danes odločili, da preložijo odločanje o prepovedi avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil z dizelskimi ali bencinskimi motorji, je sporočil tiskovni predstavnik švedskega predsedstva Svetu EU Daniel Holmberg. Glasovanje je bilo predvideno za torek, ko se bodo v Bruslju sestali ministri za izobraževanje.

Svet EU, v katerem so zastopane članice, in Evropski parlament sta načelni dogovor o tej uredbi dosegla konec oktobra lani. Uredba določa cilj 55-odstotnega zmanjšanja emisij CO2 za nove avtomobile in 50-odstotnega zmanjšanja emisij za nove kombije do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 2021. Glavni cilj dogovora pa je 100-odstotno zmanjšanje emisij CO2 za nove avtomobile in kombije do leta 2035. Od tedaj v EU ne bo mogoče prodajati novih vozil z motorji na notranje izgorevanje.