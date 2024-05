Članice EU sprejele pakt o migracijah in azilu

Svet EU, v katerem so zastopane države članice, je danes dokončno potrdil sveženj migracijske in azilne zakonodaje, s katerim želi EU celovito urediti upravljanje migracij.

V primeru kriznih razmer bo solidarnost dodatno okrepljena, možno pa bo tudi odstopanje od določenih pravil.

Nova zakonodaja bo omogočala preverjanje državljanov tretjih držav na zunanjih mejah EU. Prinaša še razširjeno podatkovno bazo Eurodac ter enotne standarde po vsej EU za priznavanje mednarodne zaščite prosilcem in glede njihovih pravic. Enoten bo tudi sam azilni postopek, ki bo hitrejši in učinkovitejši.

Za potrditev desetih zakonodajnih aktov je bila potrebna podpora kvalificirane večine, kar pomeni najmanj 15 od 27 članic EU, ki skupaj predstavljajo 65 odstotkov prebivalcev EU. Rezultati glasovanj za posamezne akte so bili različni, podprlo jih je med 19 in 21 od 25 članic, ki so glasovale. Za Irsko in Dansko namreč na področju migracijske politike velja izjema oz. t. i. opt-out.

Proti vsem desetim aktom sta glasovali Poljska in Madžarska, Češka pa se je pri vseh glasovanjih vzdržala. Pri večini glasovanj se je vzdržala Slovaška, ki je glasovala proti uredbi o upravljanju migracij in azila, ki med drugim vključuje koncept obvezne solidarnosti, in uredbi o kriznih razmerah. Tej je prav tako nasprotovala Avstrija, ki je bila tudi proti enotnim standardom glede pravic prosilcev za mednarodno zaščito. Slovenija je vse zakonodajne akte podprla.

Z današnjo potrditvijo na Svetu za ekonomske in finančne zadeve se je zaključil zakonodajni postopek sprejemanja nove azilne zakonodaje, predlog katere je Evropska komisija prvič predstavila že leta 2016, potem ko so se ob množičnem prihodu beguncev in nezakonitih migrantov leta 2015 pokazale številne pomanjkljivosti zakonodaje na tem področju.

Politični dogovor o več predlogih zakonodajnih aktov sta Svet EU in Evropski parlament dosegla leta 2017, o nekaterih pa se članicam ni uspelo uskladiti niti med seboj. Tako je komisija leta 2020 – medtem so leta 2019 potekale tudi evropske volitve – predloge dopolnila oziroma podala nove. Politični dogovor so članice in poslanci dosegli decembra lani, Evropski parlament pa je celoten sveženj potrdil pred enim mesecem.