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Članice EU v sprostitev prek 40 milijonov sodov nafte

Luksemburg, 29. 10. 2026 19.19 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
STA Ti.Š.
Rafinerija nafte

Skupina članic EU bo v prihodnjih treh mesecih iz strateških rezerv sprostila okoli 43 milijonov sodov nafte, s čimer želijo stabilizirati svetovne energetske trge, je po zasedanju ministrov EU za energijo sporočil pristojni evropski komisar Dan Joergensen. Gre za del dogovora v okviru skupine G7 o sprostitvi 100 milijonov sodov z začetka meseca.

"Članice EU so potrdile zavezo o pospešeni sprostitvi 42,6 milijona sodov iz strateških rezerv v prihodnjih mesecih. Približno polovica bo dizelskega goriva," je na novinarski konferenci po zasedanju v Luksemburgu povedal komisar Dan Joergensen.

12 članic unije, med njimi Francija, Nemčija in Italija, je v skupni izjavi sporočilo, da bodo naftne rezerve sprostile do konca januarja 2027. Ukrep bo vključeval sprostitev 20,5 milijona 159-litrskih sodov dizelskega goriva.

Kot je ob robu zasedanja pojasnil francoski minister za gospodarstvo Roland Lescure, bo Francija strateške rezerve začela sproščati prihodnji teden. Sprostila bo 10 milijonov sodov dizelskega goriva.

Gre za del dogovora voditeljev skupine G7 z začetka meseca, da bodo njene članice in partnerske države sprostile 100 milijonov sodov surove nafte in dizla.

Za to so se odločili, da bi stabilizirali svetovne trge z energenti, na katerih predvsem zaradi vojne na Bližnjem vzhodu vztrajajo visoke cene.

Priprave na zimo, ki bo po napovedih Joergensena zaradi visokih cen energentov za evropska gospodinjstva in podjetja težka, so bile sicer ena osrednjih tem današnjega zasedanja ministrov za energijo v Luksemburgu. Iz Slovenije se ga je udeležil državni sekretar na ministrstvu za energetiko Tomaž Žagar.

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KOMENTARJI5

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HitriKrtek
29. 10. 2026 20.32
Na severu ob meji z latvijo se vam odpira nova fronta. Vi pa veselo izčrpavate vojaše rezerve goriv za izredne razmere... lahko si samo slep kam pes taco moli...
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0 0
300 let do specialista
29. 10. 2026 19.47
"Odločno" naprej😄🤣
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+3
3 0
Antifriz
29. 10. 2026 19.37
100M sodov je več kot 10% strateških rezerv... Kdo je pristal na to? Katastrofa. Ta nafta seveda na bo šla EU kmetom, ampak bo prinesla nekaj centov cenejšo ceno celemu svetu, amen. America first, EU last.
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+3
3 0
bronco60
29. 10. 2026 19.32
Ja, naj sprostijo, da ne bo usedlin.
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+3
3 0
sabro4
29. 10. 2026 19.31
uau, za celih 9ur svetovne porabe, lepa simbolična gesta EU!
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+4
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