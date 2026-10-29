Članice EU v sprostitev prek 40 milijonov sodov nafte

"Članice EU so potrdile zavezo o pospešeni sprostitvi 42,6 milijona sodov iz strateških rezerv v prihodnjih mesecih. Približno polovica bo dizelskega goriva," je na novinarski konferenci po zasedanju v Luksemburgu povedal komisar Dan Joergensen.

12 članic unije, med njimi Francija, Nemčija in Italija, je v skupni izjavi sporočilo, da bodo naftne rezerve sprostile do konca januarja 2027. Ukrep bo vključeval sprostitev 20,5 milijona 159-litrskih sodov dizelskega goriva.

Kot je ob robu zasedanja pojasnil francoski minister za gospodarstvo Roland Lescure, bo Francija strateške rezerve začela sproščati prihodnji teden. Sprostila bo 10 milijonov sodov dizelskega goriva.

Gre za del dogovora voditeljev skupine G7 z začetka meseca, da bodo njene članice in partnerske države sprostile 100 milijonov sodov surove nafte in dizla.

Za to so se odločili, da bi stabilizirali svetovne trge z energenti, na katerih predvsem zaradi vojne na Bližnjem vzhodu vztrajajo visoke cene.

Priprave na zimo, ki bo po napovedih Joergensena zaradi visokih cen energentov za evropska gospodinjstva in podjetja težka, so bile sicer ena osrednjih tem današnjega zasedanja ministrov za energijo v Luksemburgu. Iz Slovenije se ga je udeležil državni sekretar na ministrstvu za energetiko Tomaž Žagar.