Članice EU z dogovorom o cenovni kapici za ruske naftne derivate

Države članice EU so dosegle dogovor o višini cenovne kapice za ruske naftne derivate, ki jih Moskva izvaža v tretje države, je na Twitterju sporočilo švedsko predsedstvo Svetu EU. Podrobnosti niso navedli. Kot so potrdili viri pri EU, so zgornjo mejo za dizel določili pri 100 dolarjih (okoli 92,6 evra) za 159-litrski sod.

Kot je švedsko predsedstvo zapisalo na Twitterju, so stalni predstavniki članic določili zgornjo ceno za naftne derivate, ki jih Rusija izvaža v tretje države. Dogovor morajo članice zdaj še uradno potrditi. "Gre za pomemben dogovor, ki je del odgovora EU in partnerjev na rusko agresijo proti Ukrajini," so zapisali. Podrobnosti o višini zgornje omejitve na švedskem predsedstvu niso podali. Viri pri EU so potrdili, da so ceno za dizel določili pri 100 ameriških dolarjih (okoli 92,6 evra) na sod, za cenejše derivate pa pri 45 dolarjih (41,6 evra). icon-expand Nafta FOTO: AP Že decembra je sicer začela veljati cenovna kapica za rusko surovo nafto, ki jo Rusija izvaža v tretje države. Članice EU so jo določile pri 60 dolarjih (okoli 55,5 evrov) na 159-litrski sod, pri čemer so se uskladile s skupino G7 in nekaterimi drugimi partnericami. Cenovna kapica pomeni, da je zagotavljanje storitev, kot so tehnična pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančna pomoč v zvezi s trgovanjem, posredovanjem ali prevozom ruske surove nafte v tretje države, pri ceni 60 ameriških dolarjev (okoli 55,5 evrov) na sod ali pod njo še naprej dovoljeno. Za naftne derivate bodo te cene drugačne. Moskva po navedbah Bruslja močno občuti ta ukrep kapice za surovo nafto. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v četrtek med obiskom v Kijevu povedala, da cenovna kapica na surovo nafto Rusijo stane okoli 160 milijonov evrov na dan. Omejevanje cen za nafto, ki jo Rusija izvaža v tretje države, je povezano z embargom na uvoz ruske nafte v EU. Za večino surove nafte je ta začel veljati v začetku decembra, v nedeljo bo pa še za naftne derivate.